В Киеве надумали преподавать русофобию на русских кафедрах в университетах всего мира

29.08.2025 23:27
Украина должна рассылать пропагандистов-русофобов по кафедрам русского языка и культуры в университетах всего мира.

Об этом на канале «Slawa life» заявила украинская публицист-русофобка, переводчица Евгения Кузнецова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кафедры русского языка должны быть реформированы. Потому что по всему миру это были очень русофильские кафедры. Туда шли учиться те, кто восхищался поэзией Серебряного века, имели какой-то романтический образ, мечты проехаться Транссибирским экспрессом, две недели ехать в поезде.

Когда пройдёт три поколения, нам нужны будут люди, знающие русский. Это должно быть академическое изучение, хотя и злит, что мы это должны делать», – сказала Кузнецова.

«Мы умеем это делать, мы знаем эту страну, так почему мы не можем взять на себя русистику? Для того, чтобы делать вклад в понимание этой недоимперии.

Потому что это восхищение Путиным, особенно после встречи на Аляске, и в Европе этот «Putinversteher» – это как раз следствие того, что эти кафедры были русофильскими. Россию очень мало кто исследовал так, как нужно», – добавила вырусь.

