В Германии зачищают всех, кто против войны с Россией

Максим Столяров.  
17.04.2025 18:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Вопреки потугам русофобствующих политиков, народ Германии хочет мира и торговли с Россией.

Об этом в интервью журналистке Марине Закамской заявил немецкий предприниматель Александр фон Бисмарк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопреки потугам русофобствующих политиков, народ Германии хочет мира и торговли с Россией. Об этом...

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«Я думаю, что не так много людей в политике решаются на такое [выступать за диалог с Россией], потому что они все еще хотят зарабатывать деньги и быть вовлеченными, хотят быть значимыми, они не осмеливаются заявить о себе.

У простых же людей совершенно другое мнение. Они говорят, что нам в Европе (а Россия принадлежит к Европе) не нужны конфликты, особенно между Германией и Россией», – сказал Бисмарк.

Он пожаловался, что сторонников сотрудничества с Россией административно и судебно преследуют и блокируют в соцсетях.

«Основные средства массовой информации очень помогают правительству, они очень агрессивны. Мы должны ненавидеть русских, мы должны видеть в них врага.

А если заглянуть в социальные сети, то можно увидеть, что для многих людей, в том числе и для многих молодых людей, все наоборот. Они спрашивают – зачем и какой смысл во всём этом. И я думаю, что сейчас рисуется совершенно ложная картина, а в социальных сетях демонстрируется абсолютно другая ситуация.

Людей вытесняют, потому что не хотят, чтобы те, кто выступает за мир и дипломатию, получали так много внимания. И вот их внезапно исключают из социальных сетей, против них возбуждают много судебных исков, против свободы слова, которой у нас и так больше нет», – жаловался он.

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