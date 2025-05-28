В Европе плачутся: признание Крыма российским обнулит идею «трибунала» над РФ

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Европейская версия Politico озабочена готовностью Трампа признать Крым российским, что предусмотрено просочившимися в СМИ «22 пунктами Келлога» по украинскому урегулированию.

«Если президент США признает захват территории Москвой частью мирного соглашения, он рискует сорвать расследования военных преступлений, ослабить верховенство закона и создать опасный прецедент для других агрессивных держав», – говорится в публикации.

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«Это очень опасный прецедент, если такие вещи даже включаются в повестку мирных переговоров. Это не должно быть предметом обсуждения», — цитирует издание приглашенную украинскую исследовательницу Ирину Марчук из Копенгагенского университета.

По мнению авторов материала, «на карту поставлен принцип, который регулирует международные отношения с конца Второй мировой войны — границы не могут быть изменены силой».

Впрочем, эту шпильку издание адресует не только России, но и самому Трампу, указывая, что многие его геополитические идеи находятся в том же русле:

«Послание о том, что «кто сильнее, тот и прав», применимо не только к России, но и к угрозе Китая захватить Тайвань, а также к странам, которые, по мнению Трампа, могут быть аннексированы США: Гренландия, Канада и Панама».

«Это формирует наше представление о правилах», — говорит Лаури Мялксу, профессор международного права Тартуского университета. «Станет труднее критиковать державу среднего размера за попытку сделать что-то подобное у себя дома, потому что она сможет сослаться на этот прецедент и сказать: «Посмотрите, что там произошло — почему я не могу поступить так же?»

Когда Международный уголовный суд классифицировал действия России в Крыму как «оккупацию», Россия вышла из этого органа в 2016 году. Она настаивает на том, что официальное признание Крыма необходимо, как прецедент. В ходе неудачных мирных переговоров с Киевом в 2022 году в Стамбуле, напоминает издание, Москва также требовала от Украины признать Крым частью Российской Федерации.

Та же самая аргументация — что Россия якобы «незаконно оккупировала украинскую территорию» — лежит в основе других ключевых западных судебных процедур, в том числе за так называемую «насильственную депортацию граждан Украины». Признание того, что Крым юридически принадлежит России, подорвало бы эти усилия, сетует издание.

«На практике это означало бы, что такие меры, как выдача украинцам российских паспортов или, больше не могли бы быть оспорены в судебном порядке. Россия была бы расценена как страна, осуществляющая свой суверенитет, который включает право вносить изменения в конституцию и навязывать гражданство — при условии, что эти действия не нарушают основные права человека», – высказывает свои опасения Марио Аморозо из Комиссии международного права ООН.

Если Россия добьется юридического признания своей власти над Крымом, особенно задним числом с 2014 года, «это будет означать, что все официальные действия, произошедшие в Крыму, будут приписываться России и больше не будут иметь никакого отношения к Украине», — говорит Ян Вутерс, профессор международного права в Левенском католическом университете в Бельгии. «Это может узаконить действия российского правительства в этом регионе».

Как боится издание, признание американцами российского статуса Крыма также обнулит европейские усилия по организации «трибунала» по России.

«В начале этого месяца европейские страны объявили о создании нового специального трибунала, который может предоставить Украине новый правовой механизм для оспаривания действий России в соответствии с международным правом. Трибунал, который должен начать работу уже в следующем году, будет заниматься преследованием преступлений агрессии. Ключевой вопрос, который стоит перед ним, касается времени: будет ли он рассматривать только полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, или также действия России, начавшиеся с аннексии Крыма в 2014 году?», – говорится в статье.

«Трибунал» планируют проводить под эгидой Совета Европы.

«Однако, в знак своего нового курса при Трампе Соединенные Штаты отозвали свою поддержку этому процессу, сократив свое участие в международных правовых усилиях и даже поддержав Москву в двух недавних резолюциях Организации Объединенных Наций, касающихся войны», – сетует Politico.

«Этот сдвиг в позиции США имеет большое значение. На мировой арене международного права действия такой крупной державы, как США, которые ставят под сомнение ответственность за войну или предлагают признать Крым российским, могут иметь серьезные политические и экономические последствия, подорвав хрупкий международный консенсус», – вербализирует издание европейские опасения.

Плюс к тому, в результате признания Крыма, в краткосрочной перспективе компании, подпадающие под европейские санкции, могут вернуться к ведению бизнеса в Крыму.