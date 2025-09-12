В Эстонии будут аплодировать российскому вторжению – обслуга Порошенко

Игорь Шкапа.  
12.09.2025 19:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 387
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Эстония


Для России не составит труда небольшими силами захватить Прибалтику, несмотря на то, что ее силы задействованы на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил политолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для России не составит труда небольшими силами захватить Прибалтику, несмотря на то, что ее...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Укро-эксперт вспоминает, как ему не верили, когда он предрекал такой сценарий, и говорили, что Россия увязла на Украине, и она не осмелится идти против НАТО.

«Да запрыгнут десантным полком, который снимут с украинского направления, бросят его в Нарву. Ну что дальше? Захватят Нарву. Там же население русскоязычное начнет аплодировать. Там они такие», – сказал политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить