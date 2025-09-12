В Эстонии будут аплодировать российскому вторжению – обслуга Порошенко
Для России не составит труда небольшими силами захватить Прибалтику, несмотря на то, что ее силы задействованы на Украине.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил политолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Укро-эксперт вспоминает, как ему не верили, когда он предрекал такой сценарий, и говорили, что Россия увязла на Украине, и она не осмелится идти против НАТО.
«Да запрыгнут десантным полком, который снимут с украинского направления, бросят его в Нарву. Ну что дальше? Захватят Нарву. Там же население русскоязычное начнет аплодировать. Там они такие», – сказал политолог.
