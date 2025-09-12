Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для России не составит труда небольшими силами захватить Прибалтику, несмотря на то, что ее силы задействованы на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил политолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Укро-эксперт вспоминает, как ему не верили, когда он предрекал такой сценарий, и говорили, что Россия увязла на Украине, и она не осмелится идти против НАТО.