В Бундестаге придумали, как стричь в шесть раз больше купонов с замороженных активов РФ

Константин Серпилин.  
26.06.2025 21:21
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина, Финансы


В связи с тем, что международное право не позволяет попросту украсть замороженные российские деньги, можно их перевести в более высокодоходные активы.

Об этом в Бундестаге заявил правящего союза ХДС/ХСС Клаус Винер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В связи с тем, что международное право не позволяет попросту украсть замороженные российские деньги,...

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«Положительно то, что средства из замороженных активов РФ уже сегодня доступны. Так, с июля прошлого года доходы от активов ЦБ поступают в программу ЕС по военной поддержке и восстановлению Украины. Однако эта программа предусматривает только доходы от активов. Доступ к самому капиталу намного сложнее. Это связано с препятствиями, связанными с международным правом. Идеально, если бы по этому поводу было вынесено решение международного суда», – сказал Винер.

В связи с этим он предложил хитрый выход.

«Пока этого не произойдёт, можно было бы перевести российские активы в более высокодоходные активы. У этого было бы два преимущества. Деньги пошли бы на производственные цели здесь в Европе и помогли бы, например, финансировать стартапы. У нас также был бы более высокий экономический импульс в Германии, это также послужило бы нашей обороноспособности.

Более того, инвестиции в такие активы, как акции в венчурный капитал или частный капитал позволили бы увеличить выплаты Украине без привлечения капитала. Представьте масштабы. В среднесрочной перспективе возможно около 8% прибыли, с учётом замороженных активов, мы говорим о 210 млрд.евро, это будет 17 млрд.евро в год. Значительная сумма, вместо нынешних 2-3 млрд. евро – нет нужды подчёркивать разницу», – придумал немец.

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