В Бундестаге придумали, как стричь в шесть раз больше купонов с замороженных активов РФ

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В связи с тем, что международное право не позволяет попросту украсть замороженные российские деньги, можно их перевести в более высокодоходные активы.

Об этом в Бундестаге заявил правящего союза ХДС/ХСС Клаус Винер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Положительно то, что средства из замороженных активов РФ уже сегодня доступны. Так, с июля прошлого года доходы от активов ЦБ поступают в программу ЕС по военной поддержке и восстановлению Украины. Однако эта программа предусматривает только доходы от активов. Доступ к самому капиталу намного сложнее. Это связано с препятствиями, связанными с международным правом. Идеально, если бы по этому поводу было вынесено решение международного суда», – сказал Винер.

В связи с этим он предложил хитрый выход.