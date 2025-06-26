В Бундестаге придумали, как стричь в шесть раз больше купонов с замороженных активов РФ
В связи с тем, что международное право не позволяет попросту украсть замороженные российские деньги, можно их перевести в более высокодоходные активы.
Об этом в Бундестаге заявил правящего союза ХДС/ХСС Клаус Винер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Положительно то, что средства из замороженных активов РФ уже сегодня доступны. Так, с июля прошлого года доходы от активов ЦБ поступают в программу ЕС по военной поддержке и восстановлению Украины. Однако эта программа предусматривает только доходы от активов. Доступ к самому капиталу намного сложнее. Это связано с препятствиями, связанными с международным правом. Идеально, если бы по этому поводу было вынесено решение международного суда», – сказал Винер.
В связи с этим он предложил хитрый выход.
«Пока этого не произойдёт, можно было бы перевести российские активы в более высокодоходные активы. У этого было бы два преимущества. Деньги пошли бы на производственные цели здесь в Европе и помогли бы, например, финансировать стартапы. У нас также был бы более высокий экономический импульс в Германии, это также послужило бы нашей обороноспособности.
Более того, инвестиции в такие активы, как акции в венчурный капитал или частный капитал позволили бы увеличить выплаты Украине без привлечения капитала. Представьте масштабы. В среднесрочной перспективе возможно около 8% прибыли, с учётом замороженных активов, мы говорим о 210 млрд.евро, это будет 17 млрд.евро в год. Значительная сумма, вместо нынешних 2-3 млрд. евро – нет нужды подчёркивать разницу», – придумал немец.
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