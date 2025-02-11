«В ближайшие дни»: НАТО успешно создает casus belli на Балтике

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Запад решил бороться с российским экспортом нефти путем физического изъятия с маршрутов в Балтийском море танкеров так называемого «теневого флота».

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и иноагент Альфред Кох заявил в интервью телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что они нащупали очень правильный нерв. Они долго щупали, какие-то потолки цен устанавливали и так далее. Русские их обходили. Тогда они поняли, что главное – механически перекрыть русский экспорт. Это и Саудовской Аравии понравится, потому что это убирает с рынка объемы, которые можно заместить своей добычей, не понижая цены. Просто, ту прибыль, которую получал Путин, получит Саудовская Аравия. А русскую нефть надо механически перекрыть. Вот сейчас Датские проливы начинают шевелить, танкер взорвался в Усть-Луге и сел на мель», – радовался Кох.

Он не доволен тем, что датчане ведут себя «очень робко» и надеется на решительность президента Турции Реджепа Эрдогана в случае, если на Западе решат перекрыть для России и черноморские проливы.

Как сообщает сегодня американское издание Politico, страны Евросоюза, имеющие выход к Балтийскому морю, разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания судов, входящих в российский «теневой флот».

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что западные страны сейчас «сажают юристов в библиотеки» и заставляют штудировать Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 г. в поисках «зацепок».

«Если там найдется грамотная команда, там есть, за что уцепиться – моменты, связанные с экологией. Есть возможность требовать допуска сотрудников определенных служб при наличии обоснованной информации на тему экологии и шпионской деятельности. Это все в конвенции прописано. Вопрос в том, как вы будете трактовать обоснованность этой информации. При желании всегда можно сказать: у нас есть информация, что вы шпионы», – сказал Симонов.

Он обратил внимание, что хотя недавний инцидент с танкером «Коала» произошел в российском порту Усть-Луга, власти Финляндии сочли возможным создать специальную комиссию для разбирательства.

Также Финляндия в начале января чуть ли не с применением оружия задержала танкер Eagle S, шедший под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении подводного электрокабеля между Эстонией и Финляндией.

Доказать причастность танкера к инциденту финским властям не удалось, поэтому они предъявили обвинения в перевозке подсанкционных грузов в территориальных водах Финляндии. Это абсурд, ведь в воды Финляндии судно, которое шло другим курсом, загнали пограничники. В итоге финская таможенная служба своровала весь российский бензин с Eagle S.

Симонов возмущен «загадочнным молчанием» российского МИДа и попыткой переадресовать Новой Зеландии проблемы с танкером, перевозившим российский нефтепродукт.

«Я не понимаю, почему бы нам не сказать, что мы сделаем, если начнется массовое задержание судов. Мы потопим корабль, который их задержал? Я к «ястребам» не отношусь, но мне кажется, что эта ситуация требует превентивного публичного декларирования. Балтику публично превращают в милитаризированную зону, учения проводят. Польша заявляет, что Балтика – это внутреннее море НАТО, и оно должно всех там отлавливать и проверять. Мы ждем, когда это действительно начнется?», – негодует Симонов.

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов считает, что прерывание или даже создание существенных помех для поставок российской нефти может стать casus belli (повод к войне) России и НАТО.

«Искренне надеемся, что разум возобладает над безответственными инициативами ряда европейских политиков, которые могут привести к непредсказуемым политическим и даже военным последствиям», – пишет Громов в своем тг-канале.

Политолог Юрий Баранчик напоминает, что диверсии на российских кораблях и судах на Балтике уже стали тенденцией.

В октябре 2024 года произошел инцидент с тральщиком Балтфлота «Александр Обухов», двигатель которого получил серьёзные повреждения после попадания в него воды из-за проделанного кем-то отверстия в нужном месте. Ранее на борту МРК «Серпухов» в Калининграде возник пожар.

«Атаки врага на танкерный флот – дело логичное. Потому что, чем больше проблем с танкерами, тем сложнее нам организовывать нефтяной экспорт, выше шанс на экологическую катастрофу, а значит у НАТО появляется повод вообще перекрыть нам Балтику. Что, в свою очередь, повышает вероятность прямого столкновения России и НАТО. Что, как уже высказался советник Зеленского по фамилии Подоляк, сейчас последняя надежда и главная мечта Украны», – написал Баранчик.

И действительно, без Украины в этой новой точке бифуркации не обошлось. Служба внешней разведки России заявила, что украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов планируют организовать подрыв иностранного судна с использованием российских мин в водах Балтики. По мнению украинских и западных спецслужб, такая операция может привести к тому, что НАТО примет решение о запрете России на доступ к Балтийскому морю.