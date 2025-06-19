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Когда перестаёт работать прозападная русофобская повестка, враги России и Белоруссии готовы использовать любую трибуну, с которой можно объявлять себя кем угодно, лишь бы не русскими.

Об этом на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии продолжается заигрывание с Ватиканом, продолжается пропаганда сепаратизма иезуитскими лекалами. Когда польские католические нарративы – такие фигуранты, как Алексей Дзермант – передают с трибуны Компартии Беларуси. Кстати, вышла уникальная статья Кирилла Шевченко о советской ленинско-троцкистской белорусизации, борьбе с Москвой в эти годы, которая тоже полностью повторяет польские католические нарративы украинского и змагарского сепаратизмов. Они говорят, почему белорусы не русские – потому что они советские, любят Ленина, а все русские – шовинисты-националисты. То есть первично, как было в украинском сепаратизме – почему не русские. А почему – могут быть разные обоснования. Когда прозападный не проходит, включают ленинско-троцкистский. То же самое, как и большевистская украинизация – все эти красноукраинцы, мы не русские – мы советские украинцы, а здесь мы – красные змагары, лишь бы не быть русскими», – рассказал Фролов.