Украинская пропаганда в бессильной злобе с яростью набросилась на бывшую соотечественницу, самую титулованную спортсменку страны, героя Украины, пловчиху Яну Клочкову, которая после начала СВО уехала в Крым и недавно обнаружилась в Севастополе.

Сюжет опубликовал канал «Мы – Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Спортсменке припомнили посещения родителей в Крыму после 2014 года, что ей не мешало участвовать в спортивной жизни Украины. Она и дальше проводит мастер-классы для детей, занимается фитнес-направлениями – «но всё это теперь в оккупированном Крыму под контролем российской власти».

«Клочкова не сказала ни одного слова в поддержку Украины после 24 февраля, в её профиле цветочки, море и мотивационные цитаты. Стоит ли удивляться, если в 2021 году её мать публиковала Георгиевские ленты?», – нагнетает укро-разоблачитель.

При этом у чемпионки был конфликт с властями, когда в августе 2021-го её как героя Украины не позвали на 30-ю годовщину «незалежности». В те времена Клочкова высказывалась, что Украине не нужны собственные спортсмены.