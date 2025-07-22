«Украину превращают в полицейское государство» – киевский политолог осудил методы мобилизации

Вадим Москаленко.  
22.07.2025 18:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На процесс силовой мобилизации и расправу над уклонистами Киев тратит огромные средства, а пользы для ВСУ это не приносит.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На процесс силовой мобилизации и расправу над уклонистами Киев тратит огромные средства, а пользы...

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«Военные говорят, что проку от такой деятельности ТЦК – ноль. Поскольку задача ТЦК – поставить в армию контингент мобилизованных, у которых есть мотивация и которые способны выполнять боевые задачи.

Но если они подбирают «солевиков», эпилептиков, туберкулезников… эти люди априори нормально служить не будут. Но тратятся деньги на экипировку, на форму, питание. А потом они уходят в СОЧи, как говорится, и тратятся деньги на прокуроров, на ГБР, которые их ищут.

Потом, когда их ловят и сажают в СИЗО, тратятся деньги на содержание, но к выполнению боевых задач это не имеет ровным счётом никакого отношения», – негодовал Золотарев.

Он пожаловался, что при этом Россия обходится простым рекрутингом, не прибегая к насилию на улицах.

«Мобилизацию они могли бы провести легко, но там не закрыты границы, там не стоят ТЦКшники, не пакуют людей по улицам в бусики, там быстро сумели сделать практические выводы из своих ошибок.

Но то, что у нас работает такая система, это очевидно для того, чтобы сидели, дрожали и боялись. Это элемент насаждения полицейского государства. То есть, когда обывателю указывается на его место в социальной иерархии», – добавил он.

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