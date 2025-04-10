Украинский политолог: Трампу не до Киева – он уже мыслит осью Вашингтон-Москва

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Конфликт на Украине превратился для Дональда Трампа в досадное обстоятельство, которое нужно побыстрее завершить в интересах нового партнёрства с Россией.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американская администрация будет отделываться громкими заявлениями, призывами, осуждениями, глубокой обеспокоенностью, но мы не видим практических шагов США, связанных с продолжением и развитием стратегического партнёрства, в случае, если война будет идти по эскалационной линии. Нет ни новых предложений к решениям о помощи, ни новых форматов, связанных с недопущением этапа эскалации. Вообще эта тема как бы ушла. Здесь я бы предположил, что уже началась определённая стратегическая не просто коммуникация, а координация Вашингтона и Москвы в вопросе о российско-украинской войне и её завершении. Потому что на первое место, судя по всему, ставится создание оси Вашингтон-Москва, с точки зрения посткризисных отношений», – сказал Ермолаев.