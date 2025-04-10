Украинский политолог: Трампу не до Киева – он уже мыслит осью Вашингтон-Москва

Вадим Москаленко.  
10.04.2025 19:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 250
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Конфликт на Украине превратился для Дональда Трампа в досадное обстоятельство, которое нужно побыстрее завершить в интересах нового партнёрства с Россией.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине превратился для Дональда Трампа в досадное обстоятельство, которое нужно побыстрее завершить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Американская администрация будет отделываться громкими заявлениями, призывами, осуждениями, глубокой обеспокоенностью, но мы не видим практических шагов США, связанных с продолжением и развитием стратегического партнёрства, в случае, если война будет идти по эскалационной линии.

Нет ни новых предложений к решениям о помощи, ни новых форматов, связанных с недопущением этапа эскалации. Вообще эта тема как бы ушла.

Здесь я бы предположил, что уже началась определённая стратегическая не просто коммуникация, а координация Вашингтона и Москвы в вопросе о российско-украинской войне и её завершении. Потому что на первое место, судя по всему, ставится создание оси Вашингтон-Москва, с точки зрения посткризисных отношений», – сказал Ермолаев.

«А это, в свою очередь, связано с тем, что сейчас называют «торговой войной». Слишком яркое определение, я бы говорил о силовой перестройке мировой финансово-торговой системы.

Так вот, в рамках этого замысла у США есть определённые расчёты на роль и новое место России, с точки зрения её стратегии. А война является тем обстоятельством, которое надо в интересах новых партнёров просто разрешить», – добавил эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить