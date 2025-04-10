Украинский политолог: Трампу не до Киева – он уже мыслит осью Вашингтон-Москва
Конфликт на Украине превратился для Дональда Трампа в досадное обстоятельство, которое нужно побыстрее завершить в интересах нового партнёрства с Россией.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американская администрация будет отделываться громкими заявлениями, призывами, осуждениями, глубокой обеспокоенностью, но мы не видим практических шагов США, связанных с продолжением и развитием стратегического партнёрства, в случае, если война будет идти по эскалационной линии.
Нет ни новых предложений к решениям о помощи, ни новых форматов, связанных с недопущением этапа эскалации. Вообще эта тема как бы ушла.
Здесь я бы предположил, что уже началась определённая стратегическая не просто коммуникация, а координация Вашингтона и Москвы в вопросе о российско-украинской войне и её завершении. Потому что на первое место, судя по всему, ставится создание оси Вашингтон-Москва, с точки зрения посткризисных отношений», – сказал Ермолаев.
«А это, в свою очередь, связано с тем, что сейчас называют «торговой войной». Слишком яркое определение, я бы говорил о силовой перестройке мировой финансово-торговой системы.
Так вот, в рамках этого замысла у США есть определённые расчёты на роль и новое место России, с точки зрения её стратегии. А война является тем обстоятельством, которое надо в интересах новых партнёров просто разрешить», – добавил эксперт.
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