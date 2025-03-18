Украинский министр проговорился, что заманивает сбежавших в ЕС «бронью» от мобилизации

Вадим Москаленко.  
18.03.2025 17:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Рассказы о «выгодных контрактах» и «бронировании от службы» для вернувшихся из Европы специалистов нужны только для того, чтобы заманить побольше уклонистов обратно в страну.

Об этом на канале «BBC» заявил глава Министерства единства Украины, вице-премьер Алексей Чернышев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рассказы о «выгодных контрактах» и «бронировании от службы» для вернувшихся из Европы специалистов нужны...

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«В своих выступлениях вы несколько раз упоминали, что для проживающих за границей мужчин будет вариант бронирования [от призыва] в результате работы в оборонной промышленности. Вам кажется это справедливым к мужчинам, которые живут на Украине, и не имеют такого права?», – спросила ведущая.

Однако министр возразил, что для вернувшихся из миграции будет работать точно такая же программа бронирования, как для оставшихся в стране «уклонистов».

«Вот ваша формулировка вопроса и является несправедливой. Разберёмся объективно. Украина нуждается в работниках в некоторых отраслях. Таких, как оборонная промышленность, энергетика, другая индустрия. У нас дефицит рабочих кадров.

Большинство таких индустрий дают бронирование – для тех, кто пребывает в стране, так и для тех, кто вернётся. Не существует дополнительных условий для украинцев за границей. Если ты идёшь работать на предприятии оборонного комплекса, скорее всего, твой рабочий контракт будет предполагать также бронирование или отсрочку», – сказал Чернышов.

«Так я просто популяризирую идею возвращения среди украинцев за границей. Мы подчёркиваем, что у них есть возможность получить работу, и вместе с ней получить бронирование.

Но не все украинцы за границей знают, что есть возможность бронирования, что есть дефицит рабочих рук, и мы нуждаемся в разных специальностях», – добавил он.

Однако министр не стал упоминать, что ТЦК регулярно игнорируют «бронь», и работники украинских оборонных предприятий часто оказываются на передовой.

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