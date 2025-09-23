Украинский эксперт в полном недоумении: «В американской ракете нашли 70% российских комплектующих!»

После встречи лидеров КНР, РФ и КНДР начали происходить фантастические вещи, которые не поддаются логике.

Об этом в беседе с украинской журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский авиационный эксперт Анатолий Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«После этого возвращается Путин, и у нас идут последовательно события. Падает крылатая ракета на крышу кабмина и не взрывается, обращаю внимание. И она приходит с субботы на воскресенье, когда вероятность появления там каких бы то ни было людей минимальная.

Затем 2 сентября у нас абсолютно беспардонно летают беспилотники над территорией Киева. 30 или 40 машин какие-то сбивают, какие-то не сбивают. Наша власть говорит, что всё прекрасно, всё хорошо, у нас нет жертв», – рассказал эксперт.