Украинский эксперт в полном недоумении: «В американской ракете нашли 70% российских комплектующих!»
После встречи лидеров КНР, РФ и КНДР начали происходить фантастические вещи, которые не поддаются логике.
Об этом в беседе с украинской журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский авиационный эксперт Анатолий Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«После этого возвращается Путин, и у нас идут последовательно события. Падает крылатая ракета на крышу кабмина и не взрывается, обращаю внимание. И она приходит с субботы на воскресенье, когда вероятность появления там каких бы то ни было людей минимальная.
Затем 2 сентября у нас абсолютно беспардонно летают беспилотники над территорией Киева. 30 или 40 машин какие-то сбивают, какие-то не сбивают. Наша власть говорит, что всё прекрасно, всё хорошо, у нас нет жертв», – рассказал эксперт.
Дальше он вспомнил об инциденте с якобы российскими дронами в Польше 10 сентября, один из которых, как сообщалось, повредил крышу дома.
«Потом очень быстрое сообщение, что это была ракета, которая сошла с пилона F16, но перед этим уже было сообщение, что там нашли 70% российских комплектующих. И там были и немецкие комплектующие, и швейцарские, и тайваньские, и американские. И в общем, такой себе страшный шахед, который оказался американской ракетой, но мне непонятно, откуда взялись 70% российских комплектующих. То есть вещи фантастические», – недоумевает Криволап.
