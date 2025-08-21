Украинский дипломат приуныл: После Аляски русские чувствуют себя супер-уверенно
Поездка Владимира Зеленского в США и его встреча с Дональдом Трампом Трампом не переломила негативный для Киева тренд после российско-американского саммита на Аляске.
Такое мнение в эфире видеоболга «Мы – Украина» высказал экс-посол Украины в США и Франции Олег Шамшур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Русские чувствуют себя суперуверено, особенно после Аляски, где Трамп проиграл Путину. И, в принципе, ситуация не поменялась после встречи в Белом доме», – сказал Шамшур.
Он жалуется, что теперь уже важно не прекращение огня, а «призрачные переговоры о мирном соглашении имени Путина и то, что Путин фактически сохранил все захваченное в 2014-м».
«И именно поэтому русские чувствуют себя очень уверенно, позволяют себе троллинг – и визуальный, и, если хотите, вокальный. И хотя это вызывает, скажем, улыбку, но это совсем не смешно», – резюмировал дипломат.
