Украинские гастарбайтеры навсегда рвут все связи с «ненькой»

Вадим Москаленко.  
14.03.2025 19:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


После прекращения боевых действий многие украинцы в странах ЕС могут лишиться своих пособий – и будут вынуждены возвращаться в разрушенную страну.

Об этом рассказал украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После прекращения боевых действий многие украинцы в странах ЕС могут лишиться своих пособий –...

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«Украинцы за рубежом очень разные. И вот, допустим, в ленте Фейсбука, смотрю, кто это такая кровожадная? Дания, наша согражданка, благополучно живет на пособия. Понятно, что какой мир – а вдруг лишат пособий, и куда?

На Украину, где и нормальную работу трудно будет найти, а тут вполне комфортно и безопасно. Поэтому украинцы за рубежом очень разные», – сказал Золотарев.

Он возмутился, что и украинская власть не заинтересована в возвращении украинцев.

«Обратите внимание, до войны стабильное поступление от украинских гастарбайтеров в Европе, ну, порядка 10-11 миллиардов долларов в год. Это те деньги, которые приходили в страну. И с другой стороны, это был такой социальный клапан, снимавший социальное напряжение.

Теперь эта сумма падает. Это говорит о том, что очень многие забирают семьи, то есть рвутся связи с родиной. К сожалению, этот процесс будет только набирать обороты, поскольку вопреки обещаниям, данным в 2019 году, что построят ту страну, в которую люди захотят вернуться, Владимир Александрович построил такую страну, из которой люди бегут. И это факт», – отметил он.

«И никакими Министерствами единения не перекрыть то, что это абсолютное отсутствие перспектив, социальный дарвинизм, социальные политики государства, полицейский беспредел и бесправие рядового гражданина. Возвращаться в такую страну украинцы не будут спешить», – добавил политолог.

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