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Скоро до простых украинцев начнёт доходить, что они могли бы отделаться куда меньшими потерями, если бы не слушались националистов и русофобов.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если США уходят. Что будет дальше с людьми?»? – спросил ведущий.

«Единой линии поведения не будет. Но будет общий вопрос, кто виноват в поражении, потому что это будет поражение Украины. За что воевали? Третий вопрос – почему воевали так долго? Был же шанс добиться мира с меньшими потерями, с большим успехом в апреле 2022 года. Сколько людей было бы сохранено, сколько человеческих жизней не было бы потеряно, сколько бы территорий не было бы потеряно. Если бы были подписаны соглашения в Стамбуле, мы бы не потеряли ни Мариуполь, ни другие города. Главная потеря, которую понесла бы Украина – это потеря команды Зеленского у власти. Они бы тогда точно ушли бы. Но по сравнению с тем, что Украина потеряла в результате, я думаю, что это была бы минимальная потеря», – жаловался Бондаренко.

Он подчеркнул, что даже если лично Зеленский вдруг захочет прекращения войны – подельники ему не позволят.