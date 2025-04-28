Украинская партия войны не позволит Зеленскому заключить мир – Бондаренко
Скоро до простых украинцев начнёт доходить, что они могли бы отделаться куда меньшими потерями, если бы не слушались националистов и русофобов.
Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если США уходят. Что будет дальше с людьми?»? – спросил ведущий.
«Единой линии поведения не будет. Но будет общий вопрос, кто виноват в поражении, потому что это будет поражение Украины. За что воевали? Третий вопрос – почему воевали так долго? Был же шанс добиться мира с меньшими потерями, с большим успехом в апреле 2022 года.
Сколько людей было бы сохранено, сколько человеческих жизней не было бы потеряно, сколько бы территорий не было бы потеряно. Если бы были подписаны соглашения в Стамбуле, мы бы не потеряли ни Мариуполь, ни другие города.
Главная потеря, которую понесла бы Украина – это потеря команды Зеленского у власти. Они бы тогда точно ушли бы. Но по сравнению с тем, что Украина потеряла в результате, я думаю, что это была бы минимальная потеря», – жаловался Бондаренко.
Он подчеркнул, что даже если лично Зеленский вдруг захочет прекращения войны – подельники ему не позволят.
«В какой-то момент Зеленский стал лидером партии войны, которая его просто не отпускала в мирный процесс. Не отпустила бы ни при каких обстоятельствах.
И эта партия войны на сегодняшний день очень сильна, именно эта партия войны сегодня не хочет ни при каких обстоятельствах завершения войны, поскольку война для них это и среда обитания, это и средство для обогащения», – резюмировал эксперт.
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