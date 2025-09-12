Украинская паническая шиза: хохочут над НАТО, в которое стремятся вступить
За насмешками Украины над НАТО из-за нежелания отвечать России на инцидент с дроанми в Польше стоит паника и моральная катастрофа – как общества, так и государства.
Об этом в эфире иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный РФ в реестр экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он считает, что амбивалентная [двойственная] система общественных отношений порождает у украинцев амбивалентную психику, которая продуцирует лозунги «про генетический мусор и воинов света».
«За ними – реальность. Реальность – это там, где всё плохо, всё валится, демографическая катастрофа, проигрываемая война, удары, каждый день смерть, жить не на что, цены растут, убежать нельзя, ТЦК давит и так далее. Есть система, которая эксплуатирует этих самых украинцев, но одновременно рисует эти лозунги.
Что делать бедным украинцам? Бедные украинцы пытаются смеяться над НАТО, потому что смех – это единственный способ сохранить дистанцию и не сойти с ума в этой ситуации», – говорит экс-советник ОП.
По его словам, НАТО выглядит для украинцев как отец, который должен защитить, но не делает этого.
«Поэтому за этим всем смехом стоит социальная и моральная катастрофа каждого в отдельности и всего государства – всего государства в целом, всей страны и всего общества.
И они, конечно, кричат разные вещи, но это паника. То есть что происходит со вчерашнего дня? Украинцы, те же самые люди, продолжают утверждать, что они умирают сотнями тысяч, десятками тысяч за право вступить в блок, над которым они издеваются, военно-политическим, над которым они смеются», – обратил внимание Арестович.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: