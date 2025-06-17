Украине объявлен дефолт, но в Киеве отказываются это признавать

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Обнищавший украинский народ может даже не заметить, что их страна находится в состоянии дефолта.

Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил экс-министр сельского хозяйства Украины Павел Гайдуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине объявлен дефолт за государственными варантами. Украина не выплатила сумму по государственным варантам в 600 миллионов долларов, после чего рейтинговые агентства понизили рейтинг Украины до категории «Д» – это дефолт. Какие будут последствия для экономики и обычных людей?», – спросил Бортник.

«Мы об этой инициативе почти забыли, а когда мы принимали это решение, не все были с этим согласны, потому что эти выплаты были привязаны к динамике ВВП. И гипотетически все считали, что если мы увеличив ВВП на 5-6%, значительная часть пойдёт на выплату этих варантов. Мы считали это жёсткими условиями», – сказал Гайдуцкий.

Но он подчеркнул, что во время войны ни о каком росте украинского ВВП не может быть и речи, а тотальная нищета сделает дефолт незаметным для большинства граждан.

«Война сделала так, что мы не можем платить, и не имеем права платить. Потому что нет роста ВВП. Поэтому рейтинговые агентства со своей стороны, наверное, правильно определили, что мы в таком состоянии [дефолта]. Но обязанности платить у нас нет, потому что нет роста ВВП. А значит, нет и оснований для дефолта», – рассуждал экс-министр.

«Но они считают, что такие обязанности есть, и считают это нашим дефолтом», – возразил Бортник.

«Только при росте ВВП», – настаивал Гайдуцкий.

Отметим, что в конце прошлого года Зе-власть хвалилась «ростом экономики Украины».