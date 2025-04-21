Украина всё урезала крымским татарам, Россия строит объект за объектом – Гафаров

Катя Добрина.  
21.04.2025 20:19
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы


Украина должна была восстановить права депортированных народов Крыма еще в начале их возвращения на Родину. Но этого не делалось, и с каждой проблемой нужно было ехать на поклон в Киев.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Эдип Гафаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна была восстановить права депортированных народов Крыма еще в начале их возвращения на...

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«Украина немножко с нами заигрывала. Им не нужно было это всё приводить в соответствие. За 23 года они могли конечно принять этот закон, даже должны были это сделать еще в 1991-92 годах, когда мы уже массово начали переезжать в Крым. Тогда Украина должна была это сделать, но она не сделала.

Надо отдать должное, программы (по обустройству депортированных) она принимала, но они выполнялись на 30-50%. Я лично работал председателем Рескомнаца, после – заместителем председателя Совета министров и постоянно находился в городе Киеве, у министра финансов в кабинете: дайте денег, дайте денег, мы то не отстроили, то не достроили. Мы не могли достроить одну школу в Симферополе, и ее назвали «школой четырёх президентов». После 2014 года мы ее достроили в течение полутора лет», – подчеркнул он.

По программе социально-экономического развития Крыма запланировано 67 объектов – газо-, электро-, водоснабжения, детские сады, школы, многоквартирные дома.

«Мы почти все школы уже завершаем. Буквально месяц назад ещё одну школу закончили в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории. Школа на 480 учеников, просто новейшая, со стадионом, спортивными площадками, подъездные пути сделали к этой школе. До этого там детский сад сдали, и, самое главное – канализацию. Очень малый процент массивов компактного проживания канализирован. Эта программа работает и канализация будет везде, в каждом из 220 массивов», – заключил Гафаров.

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