«Украина уже победила, как Финляндия в 40-м. Мир нужен, чтобы готовиться к новым войнам» – Бортник

После остановки боевых действий Украине нужно объявить выборы и референдум, на котором закрепить территориальную потерю решением большинства.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Натальи Влащенко заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что стратегически Украина эту войну выиграла на данный момент, но может проиграть. Именно поэтому нам необходимо эту войну завершать, даже идя на какие-то неприятные вещи сейчас. Мы ее выиграли, как Финляндия выиграла в 1940-м, несмотря на территориальные потери, огромные человеческие потери. Нам необходимо завершать эту войну, зализывать раны, выплачивать все компенсации родным и близким погибшим, ставить памятники, чествовать ветеранов, зализывать раны и готовиться к следующим войнам.

Потому что, если война продолжится, мы ее можем проиграть. И все те жертвы, которые принесены нашей армией, нашим народом за три года, могут быть обнулены. Такое уже у нас в истории бывало и много раз. От нас никто не требует капитуляции. Все, кто говорит о капитуляции, ребята, пожалуйста, откройте словарь, посмотрите, что это такое. От нас-то требуют каких-то уступок или закрывания глаз на те или иные моменты.

Как это сделать, по моему мнению? Необходимо формировать совместный план с США, потом этот план выносить на референдум, потому что любая власть, даже, если она будет принимать решение самостоятельно, будут огромные социальные недовольные группы, столкновения которых с властью грозит полной дестабилизацией страны. Поэтому для того, чтобы избежать этого, необходимо вынести эти вопросы на референдум… И новоизбранный орган власти или новоизбранный президент по решению народного волеизъявления должен имплементировать это решение», – заявил Бортник.