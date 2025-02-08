Украина потеряла в войне четыре миллиона человек – американский аналитик
В США всем плевать на гибель миллионов украинцев.
Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший главный региональный аналитик ЦРУ по делам Центральной Америки, экс-заместитель директора по вопросам транспортной безопасности, поддержки антитеррористических тренировок и специальных операций в Государственном департаменте по контртерроризму Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Посмотрите, что сделали США с Украиной через военные действия. Уже известно, что погибло более миллиона человек, а количество раненных достигает трёх миллионов. И всё это – мужчины детородного возраста, которые не смогут построить семьи, не будут иметь детей. И речь, по сути, об уничтожении целого поколения украинцев», – сказал Джонсон.
«И всем всё равно, в США всем абсолютно наплевать. Непонятно, будет ли за это кто-то отвечать, и зачем это было сделано. И здесь две причины. Первая – это ресурсы, и вторая – это использование Украины для уничтожения России. И мне очень стыдно, что этим занималась моя страна», – подытожил аналитик.
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