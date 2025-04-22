Украина может продолжать воевать и без помощи США – эксперта не убедил плач бандеровцев
С прекращением американской помощи украинская армия ослабнет, но не потеряет возможность воевать.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Александр Зимовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я периодически просматриваю украинские СМИ, есть еще очень удобный в этом плане российский телеграм-канал «ПолитНавигатор». Как раз там вырезки из разных, в том числе украинских источников, с разными интервью. разных нехороших людей, которые периодически говорят какие-то любопытные вещи.
Я его пролистываю, там как раз видеофрагменты этих самых интервью, и вот на несколько тенденций наткнулся.
Как один, почти все эксперты утверждают, это самые разные люди, от политологов до каких-то вот низовых бандеровцев, назовем их так, многие сходятся во мнении, что без помощи США Украина не сможет продолжать конфликт. Это звучит регулярно. Как думаете, без помощи США Украина сможет или не сможет?», – спросил ведущий Иван Панкин.
Однако Зимовский уверен, что Украина сможет продолжать боевые действия и без американской помощи.
«Я думаю, что Украина вполне себе сможет продолжать войну с Россией без помощи США, потому что остаются ресурсы Евросоюза, какие бы они ни были.
Личный состав, потенциал украинской мобилизации не исчерпан. Поэтому достаточно средств у них для войны», – подчеркнул военный обозреватель.
Он отметил, что в современных условиях даже нужда в космической разведке не стоит так остро, ведь работу спутников могут выполнять дроны.
«Если они заботятся или беспокоятся о том, что перестанут получать разведданные, о которых все время говорят… Ну, есть другие средства получать разведданные.
В конце концов, европейские и натовские спутники тоже дают аналогичные с американцами данные. Да, их меньше. Но, думаю, не надо столько же спутников, сколько квадрокоптеров, чтобы отслеживать территорию размером с Украину», – резюмировал Зимовский.
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