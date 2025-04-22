Украина может продолжать воевать и без помощи США – эксперта не убедил плач бандеровцев

С прекращением американской помощи украинская армия ослабнет, но не потеряет возможность воевать.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Александр Зимовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я периодически просматриваю украинские СМИ, есть еще очень удобный в этом плане российский телеграм-канал «ПолитНавигатор». Как раз там вырезки из разных, в том числе украинских источников, с разными интервью. разных нехороших людей, которые периодически говорят какие-то любопытные вещи.

Я его пролистываю, там как раз видеофрагменты этих самых интервью, и вот на несколько тенденций наткнулся.

Как один, почти все эксперты утверждают, это самые разные люди, от политологов до каких-то вот низовых бандеровцев, назовем их так, многие сходятся во мнении, что без помощи США Украина не сможет продолжать конфликт. Это звучит регулярно. Как думаете, без помощи США Украина сможет или не сможет?», – спросил ведущий Иван Панкин.