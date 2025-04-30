Украина может еще сильнее удариться в терроризм

Максим Столяров.  
30.04.2025 14:56
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Терроризм


Проигрывающей на поле боя Украине ничего не остаётся, кроме как перейти к массовым терактам.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проигрывающей на поле боя Украине ничего не остаётся, кроме как перейти к массовым терактам....

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«Конфликт приобретает все более опасные формы. Да, Соединенные Штаты Америки готовы, по всей видимости, сбросить военную составляющую и не только, на западноевропейских союзников. Хотите воевать – воюйте, хотите поддерживать Киев – это ваше дело.

Но дело все в том, что сегодня чтобы вести военные действия в условиях, когда уже Россия перехватила стратегическую инициативу и вряд ли ее отдаст, осталось только лишь один путь», – сказал Васильев.

По его словам, это «путь опасных провокаций, путь нагнетания конфликта может быть создания каких-то чрезвычайных ситуаций понимаете».

«Могут быть по гражданскому населению. Короче говоря, в рамках такой классической формы, как у нас говорили «англичанка гадит». Конфликт может действительно принять очень непредсказуемые и очень опасные формы, к этому тоже мы должны быть готовы», – подытожил аналитик.

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