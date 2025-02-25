Участник Русской весны Кажанов: «Мы теперь уже понимаем, на что способны с той стороны»

Россия вовремя поддержала Крым и Севастополь, поскольку в противном случае их ожидала судьба похлеще Донбасса. Но со спецоперацией время было упущено, поскольку русское большинство на Украине было утрачено.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал непосредственный участник Русской весны, экс-депутат Заксобрания Севастополя Сергей Кажанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большая роль лично президента Владимира Путина, который принял такое сложное и, наверное, в тот момент ответственное решение. Я не думаю, что он до конца был уверен в том, что дальше произойдёт, поскольку просто защищал жителей Крыма и Севастополя, в тот момент отреагировав на наши действия. Но в противном случае в Крыму было бы примерно то, что в Донецке – и даже хуже. Мы теперь уже понимаем, на что способны с той стороны, а тогда еще не осознавали – они уничтожили бы здесь очень много людей. И вряд ли мы даже общались сейчас, если бы тогда Россия не вмешалась», – отметил он.

Однако, по словам эксперта, у Русской весны есть и негативные последствия – она создала иллюзию поддержки большинства на Украине, которое за 8 лет растворилось в застенках СБУ или просто исчезло под угрозой доноса.