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Русские ни во что не ставят Украину, называя её киевским режимом и считая украинскую «мову» говором.

Об этом на канале «LB live» заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь, прозванный в народе «шпрехенфюрером», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже не хочу верить в то, что государственный язык станет одним из компонентов переговорного процесса… Вопрос в том, что пока идёт российско-украинская война, и пока у нас будут такие соседи, вопрос украинского языка для страны-агрессора будет неприемлемым. И они это доказывают каждый день украинцам убийствами, ранениями, похищениями наших детей, а также политическим давлением и манипуляциями, направленными на уничтожение нашей государственности. Украину они не называют Украиной, они её называют киевским режимом. Украинский язык они называют говором. И нарративы, связанные как с Лениным, так со Сталиным, мы это тоже слышали, и повторять я это всё не буду», – бесился Креминь.