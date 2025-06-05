Убрать даже упоминание русского языка на переговорах! – шпрехенфюрер Креминь

Вадим Москаленко.  
05.06.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 430
 
Вооруженные силы, Дзен, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Русские ни во что не ставят Украину, называя её киевским режимом и считая украинскую «мову» говором.

Об этом на канале «LB live» заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь, прозванный в народе «шпрехенфюрером», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские ни во что не ставят Украину, называя её киевским режимом и считая украинскую...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Даже не хочу верить в то, что государственный язык станет одним из компонентов переговорного процесса… Вопрос в том, что пока идёт российско-украинская война, и пока у нас будут такие соседи, вопрос украинского языка для страны-агрессора будет неприемлемым. И они это доказывают каждый день украинцам убийствами, ранениями, похищениями наших детей, а также политическим давлением и манипуляциями, направленными на уничтожение нашей государственности.

Украину они не называют Украиной, они её называют киевским режимом. Украинский язык они называют говором. И нарративы, связанные как с Лениным, так со Сталиным, мы это тоже слышали, и повторять я это всё не буду», – бесился Креминь.

«Хотел бы подчеркнуть, что вопрос украинского языка – это вопрос нашего конституционного строя, и любые признаки и даже намёки в сторону украинского языка должны вызывать резкую реакцию со стороны власти», – вещал украинизатор.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить