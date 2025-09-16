У Зеленского требуют от европейских компаний отказаться от доходов в знак солидарности с Украиной
Европа продолжает поддерживать торговые отношения с Россией.
Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил главный консультант Центра внешнеполитических исследований подконтрольного Банковой Национального института стратегических исследований Иван Ус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В полной мере ЕС не готов вводить ограничения в отношении России. Имею в виду торговое эмбарго», – сказал Ус.
Он говорит, что этот вопрос поднимался неоднократно, но даже в первом квартале текущего года ЕС заплатил РФ за поставленные товары 9,5 миллиардов долларов США, из которых два миллиарда – это «не топливно-энергетический продукт».
По его словам, Европа «категорически против торгового эмбарго».
«На словах Украину поддерживают, но по факту мы видим, что параллельно с поддержкой Украины на словах и поставками нам – ЕС имеет торгово-экономические связи с Россией. И ничего не влияет на это поведение», – возмущается эксперт.
Он жалуется, что многие европейские компании продолжают работать в России.
«Буквально сегодня заявление Райффайзен-банка австрийского, который говорит, что нас не выпускают из России, мы не можем выйти, следовательно мы продолжаем работать в России. То есть очень хорошая позиция многих европейских компаний, говорящих: «Нас не выпускают из России, поэтому мы продолжаем здесь быть». А сказать, знаете, для нас доходы неважны, мы не хотим, чтобы наш имидж ассоциировался с убийствами, и поэтому мы оставляем эти активы в России?», – предлагает европейцам выбросить деньги на ветер Ус.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: