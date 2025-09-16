Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа продолжает поддерживать торговые отношения с Россией.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил главный консультант Центра внешнеполитических исследований подконтрольного Банковой Национального института стратегических исследований Иван Ус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В полной мере ЕС не готов вводить ограничения в отношении России. Имею в виду торговое эмбарго», – сказал Ус.

Он говорит, что этот вопрос поднимался неоднократно, но даже в первом квартале текущего года ЕС заплатил РФ за поставленные товары 9,5 миллиардов долларов США, из которых два миллиарда – это «не топливно-энергетический продукт».

По его словам, Европа «категорически против торгового эмбарго».

«На словах Украину поддерживают, но по факту мы видим, что параллельно с поддержкой Украины на словах и поставками нам – ЕС имеет торгово-экономические связи с Россией. И ничего не влияет на это поведение», – возмущается эксперт.

Он жалуется, что многие европейские компании продолжают работать в России.