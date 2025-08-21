«У русских нет ни одной причины останавливаться. Украина скоро падёт» – американский офицер

Максим Столяров.  
21.08.2025 21:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 195
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если российская армия продолжит давить в таком же темпе, ВСУ могут пасть до зимы.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший разведчик США, подполковник в отставке Тони Шаффер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У русских нет причин прекращать то, что они делают. Никаких. Я имею в виду, что они, судя по всему, добиваются медленного, но стабильного прогресса.

Они окружают Покровск. Это один из анклавов, который Украина продолжает удерживать. И это, по сути, последний бастион, который им нужно удержать, чтобы русские не прорвались к Днепропетровску», – сказал Шаффер.

«Так что в военном плане Украина «повалена на лопатки». Они не могут продолжать военные действия в нынешнем темпе больше 30 дней.

Вы думаете, русские хотят продолжать до зимних морозов? Нет, им это не нужно. Им просто нужно продолжать давить на украинцев, и они сами сдадутся. К этому русские и стремятся», – добавил он.

