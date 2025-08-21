«У русских нет ни одной причины останавливаться. Украина скоро падёт» – американский офицер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если российская армия продолжит давить в таком же темпе, ВСУ могут пасть до зимы.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший разведчик США, подполковник в отставке Тони Шаффер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У русских нет причин прекращать то, что они делают. Никаких. Я имею в виду, что они, судя по всему, добиваются медленного, но стабильного прогресса. Они окружают Покровск. Это один из анклавов, который Украина продолжает удерживать. И это, по сути, последний бастион, который им нужно удержать, чтобы русские не прорвались к Днепропетровску», – сказал Шаффер.