«У русских нет ни одной причины останавливаться. Украина скоро падёт» – американский офицер
Если российская армия продолжит давить в таком же темпе, ВСУ могут пасть до зимы.
Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший разведчик США, подполковник в отставке Тони Шаффер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У русских нет причин прекращать то, что они делают. Никаких. Я имею в виду, что они, судя по всему, добиваются медленного, но стабильного прогресса.
Они окружают Покровск. Это один из анклавов, который Украина продолжает удерживать. И это, по сути, последний бастион, который им нужно удержать, чтобы русские не прорвались к Днепропетровску», – сказал Шаффер.
«Так что в военном плане Украина «повалена на лопатки». Они не могут продолжать военные действия в нынешнем темпе больше 30 дней.
Вы думаете, русские хотят продолжать до зимних морозов? Нет, им это не нужно. Им просто нужно продолжать давить на украинцев, и они сами сдадутся. К этому русские и стремятся», – добавил он.
