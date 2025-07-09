У России осталось еще лет 20 на сохранение симпатий сербов
У России есть еще время, в течение которого сохранятся хорошие отношения с Сербией. В этот период еще будет активно население, которое помнит бомбежки Сербии со стороны Запада и помощь России.
Об этом в эфире видеоблога телеведущего Антона Красовского заявил балканист, политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не так давно мои коллеги проводили интересное исследование. Они хотели выявить самое антизападно настроенное поколение ныне живущих сербов. Казалось бы, ну кто это должен быть? Наверное, люди старшего возраста, пенсионеры. Ничего подобного. Самые критичные в отношении Запада сербы поколения [известного актера] Милоша Биковича, это те ребята, кто в возрасте от 5 до 15 лет под бомбами посидел, у них это зашито на подкорке…
То есть в этом смысле можно сказать, что еще лет 20 в запасе у нас есть, потому что это поколение, по большому счету, только вошло в активную жизнь, и еще как минимум лет 20 будет в этой активной жизни. И это поколение очень хорошо знает цену всему», – заявил Бондаренко.
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