У России есть все основания раскатать Эстонию танками – мнение
Атакующие Ленинградскую область дроны взлетают с территории Эстонии.
Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил покинувший Украину обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Эстонцам стоило бы направить энергию в другое русло, и выяснить, где в самой Эстонии взлетают дроны. Потому что ещё до ударов по объектам в Ленинградской области у нас приходят сообщения из Эстонии о том, что летят дроны.
По каким-то причинам наши официальные органы это не комментируют, но вопросы остаются. И у местных жителей нет сомнений, что дроны, обстреливающие север РФ, летают из Эстонии», – сказал Онуфриенко.
«Фактически, это прямое участие в военных действиях, дающее нам право укатать эту территорию. О «зубах дракона» известно, так что придётся поднапрячься, легко не будет», – добавил выступающий.
