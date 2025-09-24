У России есть все основания раскатать Эстонию танками – мнение

Атакующие Ленинградскую область дроны взлетают с территории Эстонии.

Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил покинувший Украину обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эстонцам стоило бы направить энергию в другое русло, и выяснить, где в самой Эстонии взлетают дроны. Потому что ещё до ударов по объектам в Ленинградской области у нас приходят сообщения из Эстонии о том, что летят дроны.

По каким-то причинам наши официальные органы это не комментируют, но вопросы остаются. И у местных жителей нет сомнений, что дроны, обстреливающие север РФ, летают из Эстонии», – сказал Онуфриенко.