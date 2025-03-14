У РФ есть все возможности не допустить превращения перемирия в «Минск» – Кедми

Максим Столяров.  
14.03.2025 20:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если в предлагаемом Москве перемирии, по сути, речь идёт только о передышке для Киева, чтобы накопить силы, то «у России достаточно возможностей и средств, чтобы этого не произошло».

Об этом на канале «Красная линия» заявил  экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в предлагаемом Москве перемирии, по сути, речь идёт только о передышке для Киева,...

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«Россия говорит – мы согласны на перемирие, если это первый шаг для реализации переговоров о мире. Перемирие само по себе без этого не имеет значения. Чтобы было перемирие, а потом посмотрим – это Россию не устраивает. Но это, думаю, и США не устраивает.

Перемирие как первый шаг, чтобы в процессе этого прекращения огня начались переговоры об окончательном решении конфликта – на это Россия согласна, и это она предлагает США и через США Украине.

Очень важно, как сформулируют условия, цель перемирия и гарантии того, чтобы это перемирие не привело к тому, чтобы военная ситуация ухудшилась для России. Всё это в руках российского руководства.

Речь не идёт, что завтра вывесят объявление, что с такого-то часа такие-то условия, а то, что Россия вместе с США определит условия перемирия. И в этом определении российское руководство должно учитывать все опасности – и как их нейтрализовать в процессе перемирия, и чтобы перемирие достигло той цели, которую видит Россия», – сказал Кедми.

«Перемирие – это первый этап переговоров, а не само по себе. Так что всё в руках России, она может это всё определить и позаботиться о том, чтобы это было выполнено не так, как это было при заключении Минских соглашений.

…А если речь идёт только о передышке, чтобы собрать силы, то у России достаточно возможностей и средств, чтобы этого не произошло», – добавил эксперт.

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