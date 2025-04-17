Германии сильно не хватает средств на решение внутренних проблем, но Берлин всё равно занимается финансированием Украины.

Об этом в интервью журналистке Марине Закамской заявил немецкий предприниматель Александр фон Бисмарк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зелёные снова взяли верх над ХДС, в возможном новом правительстве, которое вдруг заявляет, что у нас так много лишних денег. У нас нет лишних 100 тысяч евро на детский сад, зато у нас есть миллиарды на оружие и на зелёную энергетику , хотя мы все знаем, что нам по-прежнему нужно ископаемое топливо для удержания экономики на плаву. Ведь у нас просто всё отключили, несмотря на то, что нам нужна дешёвая энергия», – жаловался предприниматель.

«И можно только надеяться, что Америка и Россия снова запустят «Северный поток-2» и будут снабжать нас дешёвой энергией, поскольку это основа экономики. И для нас, людей, тоже важно. Мы теперь платим за электроэнергию в 3-4 раза больше, чем раньше. Коммунальные счета нынче иногда превышают арендную плату.

И это горько. Именно это сделало правительство зеленых», – подчеркнул Бисмарк.