У Молдовы появилась альтернатива, но страну ждут нелегкие времена

В Молдове заметна подготовка к парламентским выборам, которые пройдут в конце лета или осенью 2025 года. Активна и партия власти, и оппозиция, которая много лет демонстрировала вялость и разобщенность, а теперь предпринимает наконец попытки объединиться.

Пропрезидентскую партию «Действие и солидарность», теряющую популярность, но не желающую уходить со сцены, собирается потеснить на проевропейском поле политический блок «Альтернатива». О его создании недавно объявили партия «Национальное альтернативное движение» мэра Кишинева Иона Чебана, Партия консолидации и развития экс-премьера Иона Кику, партия «Гражданский конгресс», представленная Марком Ткачуком, и экс-кандидат на пост президента Молдовы Александр Стояногло.

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Блок выступает за консолидацию общества, восстановление доверия народа к государственным институтам, разработку стратегии нейтралитета и международных гарантий безопасности, модернизацию страны, которая охватывала бы оба берега Днестра, сохранение языкового разнообразия. Объединение призывает под свои знамена левых, правых, центристов, чтобы не позволить власти украсть выборы.

О вероятности перемен беседуем с политологом Александром Кориненко.

ПолитНавигатор: По данным исследования, которые опубликовал на этой неделе молдавский Институт маркетинга и социологических опросов, правящая партия возглавляет антирейтинг – почти половина граждан считает, что PAS должна уйти в оппозицию по результатам предстоящих парламентских выборов. Между тем PAS не теряет времени и ведет активную подготовку к выборам. Каковы ее шансы? Есть мнение, что PAS может создать предвыборный блок, который бы «замаскировал» команду, от которой граждане подустали. Возможно ли это?

Александр Кориненко: Да, внутри страны у правящей партии довольно низкий рейтинг, но все-таки они до сих пор на первом месте. В Молдове большая часть общества считает, что партия PAS – это гарантия того, что к власти не придут пророссийские силы. Но отрезвление приходит на глазах – рейтинги тают.

Майя Санду и ее команда надеются, что смогут привлечь еще больше представителей диаспоры, которые обеспечат им сохранение власти. Более того, они готовы задействовать на полную весь силовой аппарат, чтобы снимать неугодные партии с предвыборной гонки. К сожалению, сегодня сохраняются возможности того, что они могут остаться у власти.

Эксперты предрекали, что перед выборами появятся партии-спойлеры, которые заберут себе разочаровавшийся проевропейский электорат. Среди возможных кандидатов на лидерство в таких партиях называли бывшего министра энергетики Виктора Парликова и бывшего вице-премьера Андрея Спыну, но пока мы не наблюдаем никакого партийного строительства. Возможно, Майя Санду все-таки решится идти на выборы только со своей партией, не доверяя своим бывшим соратникам и не желая делить власть.

ПолитНавигатор: Согласно результатам соцопроса, 56% жителей страны считают, что нужны протесты, чтобы заставить власть найти лучшие решения для граждан. Это может вылиться во что-то реальное?

Александр Кориненко: Здесь существуют два фактора. Первый – насколько эти 56% готовы выйти на протесты и не ограничиться только кухонными протестами. Второй – насколько сейчас готовы оппозиционные лидеры выводить людей. У нас были мощные протесты, организованные уже запрещенной партией «Шор». Это было креативно, массово, но не принесло результатов.

Сам протестный потенциал есть, но у протеста должны быть лидеры, готовые взять на себя ответственность за тысячи людей, которые желают реализовать свое демократическое право на протест. К тому же необходима организация: предоставить транспорт, питание, туалеты. Пока за лидерами оппозиции я не замечал никаких действий даже по зондированию протестных настроений.

ПолитНавигатор: Опрос не содержит данных о новом политическом блоке «Альтернатива» – оппозиционные силы презентовали его всего неделю назад. В составе нового политформирования – узнаваемые и достаточно компетентные политики: успешный кишиневский градоначальник Ион Чебан, экс-премьер, технократ Ион Кику, интеллектуал Марк Ткачук, принципиальный бывший генпрокурор Александр Стояногло. Какое впечатление они производят все вместе? Насколько неожиданно стало появление такого альянса?

Александр Кориненко: Появление блока стало неожиданностью для политического, экспертного и гражданского общества Республики Молдова. Лидеры блока не выказывали ранее никаких публичных симпатий друг к другу. Безусловно, представители «Альтернативы» войдут в парламент. Они смогут набрать хорошие проценты и даже сыграть на проевропейском поле.

Блок уже стал мишенью для провластных горячих голов, которые испугались появления альтернативного пути евроинтеграции для Республики Молдова и, конечно же, запели старую песню, что за всем этим стоит Кремль и не стоит доверять лидерам блока. Пока мы увидели только пресс-конференцию членов нового блока, но с нетерпением ждем, когда будет предложена программа развития страны. Их успех будет зависеть от того, насколько они готовы сосредоточиться на внутренних проблемах страны.

ПолитНавигатор: Новый блок декларирует стремление к евроинтеграции, и это, пожалуй, главное, чего многие жители страны не поняли. С одной стороны, все молдавские партии – проевропейские, с другой – молдавское общество не может не замечать, что Евросоюз теряет свои конкурентные позиции в мире и что пока сближение с ним принесло Молдове мало хорошего. Зачем «Альтернативе» использовать повестку правящей власти?

Александр Кориненко: Новый блок и не может быть другим, кроме как проевропейским. Давайте посмотрим, кто в него вошел. Столичный градоначальник Ион Чебан создавал свою партию MAN как сторонник евроинтеграции, всегда это подчеркивал и совершал визиты к своим партнерам в Европе, чтобы получить поддержку. Его партия агитировали за так называемый еврореферендум. Александр Стояногло во время предвыборной кампании также заявлял о том, что другого пути, кроме как европейская интеграция, у Молдовы нет. Марк Ткачук в 2005 году был одним из тех лидеров страны, которые провозгласили курс на европейскую интеграцию. Партия Иона Кику подписала в мае 2024 года соглашение с другими двенадцатью партиями о том, что будет способствовать европейскому пути Республики Молдова. На мой взгляд, тут все логично, и странно, если было бы по-другому.

ПолитНавигатор: Президентские выборы в 2024 году внутри Молдовы, по сути, выиграл Александр Стояногло – протестный кандидат. Блок, вероятно, рассчитывает на голоса его избирателей. Может ли «Альтернатива» победить на протестном голосовании, учитывая, что газовый кризис и возросшие тарифы еще больше настроили население против правящей команды?

Александр Кориненко: Александр Стояногло выиграл, потому что он был, условно говоря, «кандидатом анти-Санду». Его рейтинг до того, как его поддержала Партия социалистов Республики Молдова, был в районе статистической погрешности. Результат в первом туре был обеспечен во многом ресурсами ПСРМ и передачей ему своего рейтинга экс-президентом Игорем Додоном.

Эти выборы сделали его заметной политической фигурой, но на парламентских выборах его личный рейтинг не сыграет решающей роли для блока. Их успех будет заключаться в том, чтобы предложить альтернативный путь европейской интеграции, а именно экономические реформы, борьбу с бедностью, купирование кризисов и реформу юстиции.

ПолитНавигатор: Кто-то считает, что «Альтернатива» – это очередная прозападная сила, депутаты PAS, напротив, считают, что новый проект – игра Москвы, которая разочаровалась в Шоре и хочет сменить действующих лиц. Сами представители блока отрицают и то и другое и заявляют, что они будут работать для молдавского народа. Что из этого ближе к правде?

Александр Кориненко: Лидеры блока не были замечены в симпатиях к Москве, и я не думаю, что Кремль стоит за этим политическим проектом. При этом я уверен, что они не будут с тем же рвением выполнять команды Брюсселя. Это опытные политики, которые были и во власти, и в оппозиции, они понимают, что с еврочиновниками надо спорить и отстаивать свои позиции, а не слепо выполнять команды, поступающие из еврокабинетов.

Для маленькой страны это вполне возможно. Самая большая проблема блока – это будет недоверие со стороны части избирателей. Люди с проевропейскими взглядами не до конца доверяют лидерам блока, потому что в определенные периоды своей политической карьеры они были представители и тех партий, которые называют пророссийскими. Другая часть разочаровалась в самом процессе евроинтеграции, который превратили в слепое выполнение команд чиновников из Брюсселя, порой в ущерб национальным интересам Молдовы. Поэтому предстоит огромная работа, чтобы им, в первую очередь, поверил избиратель.

ПолитНавигатор: Социалисты, которые выдвинули Стояногло кандидатом на президентские выборы, пожелали новому объединению удачи. Лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что «есть реальные шансы, что благодаря объединенным усилиям оппозиции PAS уйдет в историю». Может ли партия социалистов примкнуть к блоку, который, как было заявлено, открыт для диалога? Какие еще политические силы могли бы присоединиться к нему?

Александр Кориненко: Уверен, что социалисты смогут создать коалицию с блоком «Альтернатива». Тут никаких противоречий нет. Партия социалистов не выступала против европейской интеграции, в том числе и в период президентства Игоря Додона. К коалиции могут присоединиться и другие партии, которые войдут в парламент. Такие шансы есть и у партий «Сердце Молдовы» Ирины Влах, «Будущее Молдовы» Василия Тарлева, если с предвыборной гонки не снимут блок «Победа», то и они войдут в парламент. Каждый оппозиционный лидер сегодня понимает, что главная задача – это убрать правящую партию PAS от власти.

ПолитНавигатор: Депутат PAS и вице-председатель парламента Молдовы и Дойна Герман, выступая на одном из телеканалов, не исключила возможную коалицию PAS с блоком «Альтернатива». Как такое может быть?

Александр Кориненко: Думаю, что руководство любой партии понимает, что альянс с командой Майи Санду приведет их только к краху. Да, для сохранения власти pas-овцы будут готовы на любой союз и станут предлагать коалиции любым партиям, чтобы сохраниться у власти, но явно надо быть политическим самоубийцей или полным идиотом, чтобы согласиться на это.

ПолитНавигатор: С позиций сегодняшнего дня – есть ли шансы на перемены к лучшему?

Александр Кориненко: Даже в случае победы оппозиционных сил страну не ждут легкие времена. Все-таки пост президента сохраняется на ближайшие четыре года за Майей Санду. По Конституции именно президент предлагает кандидатуру премьер-министра, а если ее три раза отклонит парламент, то страну ждут досрочные парламентские выборы.