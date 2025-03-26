Турки могут воспользоваться: «зерновое перемирие» грозит обернуться заходом в Чёрное море морской армады НАТО

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Черноморская инициатива не должна касаться открытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных судов. В противном случае поставки оружия на Украину будут идти прямо по морю, без обходных путей.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание профессор кафедры политических наук КФУ, политолог Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такой риск есть, и он связан с тем, что Турция, перекрыв проливы 27 февраля 2022 года, идентифицировала СВО как военный конфликт, сославшись на конвенцию Монтрё от 1936 года. Но при этом Турция заложила люфт, связанный с тем, что эта статья не совсем подходит под существующий конфликт. Этот разрыв между буквой и духом закона турецкая сторона через свой МИД интерпретировала так, что Турция придерживается не столько буквы закона, сколько духа конвенций. И сейчас, исходя из того, что проливы перекрыты, мы имеем достаточно прогнозируемое военно-политическое положение в Чёрном море. Но оно обрушится, если эти черноморские или турецкие проливы, как их называют во всём мире, будут открыты», – отметил он.

По словам эксперта, страны НАТО, поддерживая Украину, ищут обходные пути, альтернативные конвенции Монтрё, для поставки вооружений, и они их уже находят.