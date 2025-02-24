Трюдо обещает одарить Украину оружием и замороженными российскими активами

Вадим Москаленко.  
24.02.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 170
 
Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Канада, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Канада продолжит отправлять на Украину военную технику, боеприпасы и армейскую экипировку.

Об этом на форуме в Киеве, посвящённому третьей годовщине войны против России, заявил уходящий премьер Канады Джастин Трюдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Канада продолжит отправлять на Украину военную технику, боеприпасы и армейскую экипировку. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Канада даст Украине ещё 25 БМП LAV III. Передадим две машины боевой поддержки, на которых украинские войска скоро пройдут обучение в Германии.

Мы также продолжим давать системы для самолётов F-16, они уже были переданы два месяца назад. Также мы дадим четыре авиатренажёра F-16 в течение ближайших месяцев.

Это в придачу к миллиону дополнительных боеприпасов, снаряжению и аптечкам», – сказал Трюдо.

«Мы также передадим Украине первую часть помощи в размере 5 миллиардов долларов, что финансируется за счёт доходов от замороженных российских активов.

Вместе с выделением гранта по поддержке энергетической безопасности после последовательных безрассудных атак России на украинскую энергосистему», – добавил премьер.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить