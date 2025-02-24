Трюдо обещает одарить Украину оружием и замороженными российскими активами

Канада продолжит отправлять на Украину военную технику, боеприпасы и армейскую экипировку.

Об этом на форуме в Киеве, посвящённому третьей годовщине войны против России, заявил уходящий премьер Канады Джастин Трюдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Канада даст Украине ещё 25 БМП LAV III. Передадим две машины боевой поддержки, на которых украинские войска скоро пройдут обучение в Германии.

Мы также продолжим давать системы для самолётов F-16, они уже были переданы два месяца назад. Также мы дадим четыре авиатренажёра F-16 в течение ближайших месяцев.

Это в придачу к миллиону дополнительных боеприпасов, снаряжению и аптечкам», – сказал Трюдо.