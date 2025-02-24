Трюдо обещает одарить Украину оружием и замороженными российскими активами
Канада продолжит отправлять на Украину военную технику, боеприпасы и армейскую экипировку.
Об этом на форуме в Киеве, посвящённому третьей годовщине войны против России, заявил уходящий премьер Канады Джастин Трюдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Канада даст Украине ещё 25 БМП LAV III. Передадим две машины боевой поддержки, на которых украинские войска скоро пройдут обучение в Германии.
Мы также продолжим давать системы для самолётов F-16, они уже были переданы два месяца назад. Также мы дадим четыре авиатренажёра F-16 в течение ближайших месяцев.
Это в придачу к миллиону дополнительных боеприпасов, снаряжению и аптечкам», – сказал Трюдо.
«Мы также передадим Украине первую часть помощи в размере 5 миллиардов долларов, что финансируется за счёт доходов от замороженных российских активов.
Вместе с выделением гранта по поддержке энергетической безопасности после последовательных безрассудных атак России на украинскую энергосистему», – добавил премьер.
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