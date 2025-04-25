Трампу пора бросить украинскую авантюру – полковник армии США

Максим Столяров.  
25.04.2025 16:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Для США не может быть никакой победы на Украине, поэтому Дональду Трампу следует как можно быстрее прекратить эту авантюру.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для США не может быть никакой победы на Украине, поэтому Дональду Трампу следует как...

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«Я думаю, что окружение президента Трампа было очень сосредоточено на том, чтобы добиться победы для босса. Мы должны были выйти и добиться победы для президента. Но как нам это сделать?

И это привело нас к неразберихе на Украине. Для нас там нет никакой победы. Нам вообще не следовало туда лезть, поэтому умным решением для него было бы с самого начала сказать: «Послушайте, я этого не поддерживал, я этого не хотел, поэтому я прекращаю всю дальнейшую помощь Украине. И я вывожу все американские войска, разведчиков, советников и всех остальных из Украины в течение следующих 48-72 часов», – считает Макгрегор.

«Европейцы тогда бы возмущались и ворчали, но они мало что могут с этим поделать. Мы знаем, на что способны европейцы в военном плане без США, и это немногое», – подытожил полковник.

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