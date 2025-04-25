Трампу пора бросить украинскую авантюру – полковник армии США

Для США не может быть никакой победы на Украине, поэтому Дональду Трампу следует как можно быстрее прекратить эту авантюру.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что окружение президента Трампа было очень сосредоточено на том, чтобы добиться победы для босса. Мы должны были выйти и добиться победы для президента. Но как нам это сделать? И это привело нас к неразберихе на Украине. Для нас там нет никакой победы. Нам вообще не следовало туда лезть, поэтому умным решением для него было бы с самого начала сказать: «Послушайте, я этого не поддерживал, я этого не хотел, поэтому я прекращаю всю дальнейшую помощь Украине. И я вывожу все американские войска, разведчиков, советников и всех остальных из Украины в течение следующих 48-72 часов», – считает Макгрегор.