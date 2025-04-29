Трамп в любом случае уже стал победой России – украинский эксперт

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Даже в случае срыва переговоров и продолжения эскалации Дональд Трамп будет выгоден России, потому что вносит дестабилизацию в западный мир.

Об этом на канале «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Москвы Трамп – в любом случае это победа. Потому что это дезорганизация, дестабилизация американской внешней политики. Да, его политика может быть жестокой, но в то же время она не будет такой системной, последовательной, политикой удава, как это работало раньше. Одним словом, хаос», – сказал Бортник.

В то же время он подчеркнул, что не стоит обращать большого внимания на агрессивную риторику сторон, которая неминуема на этом этапе переговоров.