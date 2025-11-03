Трамп убивает собственную нефтедобычу, гоняясь за неуловимой русской нефтью – эксперт-иноагент

Елена Острякова.  
03.11.2025 16:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 335
 
Санкции против российских углеводородов ударили по добыче сланцевой нефти в США.

Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов заявил в интервью эмигрировавшему в США украинцу Сергею Любарскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Увеличение объемов добычи в Заливе (Персидском – ред.), убивает американскую нефтедобычу, а не российскую. Весь контекст увеличения добычи в Заливе, он и направлен, чтобы бороться с американскими и канадскими конкурентами из сланцевой нефтянки, а отнюдь не с Россией.

Любое снижение цен на нефть ведет к сокращению добычи на самых дорогих по себестоимости месторождениях (мы уже видим, что бурение сокращается с весны). Издержки бурения сланцевой нефти в США составляют в среднем 65 долларов за баррель», – сказал Некрасов.

Он считает, что на российскую экономику мог бы повлиять только отказ от нефти Индии и Китая, но это «событие, близкое по вероятности к прилету инопланетян».

Иноагент считает, что «в Индии уровень коррупции таков, что даже если индийское правительство очень захочет не покупать российскую нефть, сомнительно, что она перестанет покупаться», а для Китая отказ от российской нефти технологически невозможен.

