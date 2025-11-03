Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Санкции против российских углеводородов ударили по добыче сланцевой нефти в США.

Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов заявил в интервью эмигрировавшему в США украинцу Сергею Любарскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Увеличение объемов добычи в Заливе (Персидском – ред.), убивает американскую нефтедобычу, а не российскую. Весь контекст увеличения добычи в Заливе, он и направлен, чтобы бороться с американскими и канадскими конкурентами из сланцевой нефтянки, а отнюдь не с Россией. Любое снижение цен на нефть ведет к сокращению добычи на самых дорогих по себестоимости месторождениях (мы уже видим, что бурение сокращается с весны). Издержки бурения сланцевой нефти в США составляют в среднем 65 долларов за баррель», – сказал Некрасов.

Он считает, что на российскую экономику мог бы повлиять только отказ от нефти Индии и Китая, но это «событие, близкое по вероятности к прилету инопланетян».

Иноагент считает, что «в Индии уровень коррупции таков, что даже если индийское правительство очень захочет не покупать российскую нефть, сомнительно, что она перестанет покупаться», а для Китая отказ от российской нефти технологически невозможен.