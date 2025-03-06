Трамп требует от Зеленского три подписи, на которые тот не готов – Бортник

Анатолий Лапин.  
06.03.2025 10:29
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Президент США Дональд Трамп требует от Владимира Зеленского выполнить определенные условия, которые должны стать отправной точкой на пути к достижению мира.

Об этом в эфире видеоблога телеведущей Натальи Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп требует от Владимира Зеленского выполнить определенные условия, которые должны стать...

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«Трамп сегодня требует фактически от Зеленского три подписи. Первая подпись на соглашение о перемирии, безусловном перемирии, то есть перемирии без условий, если кому-то еще непонятно. Вторая подпись под приказом вооруженным силам Украины не вести огонь, не просто под политическим соглашением, а подпись под выпуск приказа. Третье – подпись под указом президента Украины, которым отменяется действие указа о невозможности переговоров с Путиным.

Фактически от Украины сегодня Трамп в сухом остатке требует этих три подписи. Да, есть еще соглашение по природными ископаемым, но это уже второстепенный вопрос. Зеленский, даже если он себя мягко себя вел, это было бы правильно с моей точки зрения, вести себя надо было просто мудрее в этой ситуации, но даже в этой ситуации, скорее всего, реальный кризис бы повторился. Мы все равно имели бы какие-то ограничения на сотрудничество с США, потому что США требовали бы этих подписей, которые Зеленский сегодня не готов ставить», – заявил Бортник.

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