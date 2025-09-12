Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп заинтересован, чтобы Россия атаковала одну из европейских стран, используя в этой схеме Белоруссию.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский политолог и русофоб Алексей Голобуцкий, обслуживающий экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для чего Трампу нужно, чтобы Россия напала на какую-нибудь страну из НАТО? Просто нужно. Тогда Европа, конечно, на коленях. Это логично. Ну, мы же видим это. Мы же понимаем, что этот сценарий, к сожалению, абсолютно адекватен. Да они [европейцы] постоянно любой разговор, который начинают, заканчивают: будут ли гарантии от Соединенных Штатов? Они смотрят с раскрытым ртом на Америку и не представляют себе, хотят, но не представляют пока себе жизнь без Америки», – отметил укро-эксперт.

По его мнению, США не случайно начали процесс по налаживанию отношений с Минском, дескать, показывают, что козни против Белоруссии строит исключительно ЕС.