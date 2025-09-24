Трамп снова поверил в ложь Зеленского, – западный эксперт

Ночной кульбит в ООН президента США и его публикации в блоге с критикой России – свидетельство, что диктатору Владимиру Зеленскому снова удалось обмануть Дональда Трампа.

Об этом в эфире видеоблога Neutrality Studios заявил политолог, доцент Киотского университета Паскаль Лоттаз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это заявление ошибочно по многим причинам и настолько странно… полностью противоречит предыдущим заявлениям Дональда Трампа, который пытался убедить Украину пойти на территориальные уступки… Это просто очередная смена позиции Трампа, после того как он услышал, что сказали украинцы, и поверил во всю эту военную ложь, которой нас кормили последние три с половиной года», – считает Лоттаз.

Он прогнозирует продолжение конфликта:

«США теперь более чем рады выжать из европейцев все деньги и вооружить их американским оружием, которое они еще могут производить… После 9 месяцев пребывания на своем посту Дональд Трамп все еще не смог достичь этого грандиозного мирного соглашения, которого он хотел. И он разочарован со всех сторон. И он по сути бросает все это на пол и говорит: «Хорошо, Украина, ты хочешь вернуть все свои территории такими, какими они были у тебя в 1999 году. Ты хочешь вернуть все, включая Крым. Отлично, дерзай. И вы, европейцы, тоже стремитесь к этому. Иди и сделай это. И вы сможете получить европейское оружие от США. Мы снабдим вас оружием. Дерзайте и мы направим его через НАТО. Просто отдайте нам свои чертовы деньги, и тогда вы сможете получить наше оружие».

Трамп, по мнению политолога, развязывает руки и России: