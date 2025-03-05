Трамп сделал ставку на отстранение Зеленского от власти – американист

Олег Кравцов.  
05.03.2025 11:43
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Даже извинения Владимира Зеленского за свое поведение в Белом доме не повлияет на решение Дональда Трампа прекратить военные поставки Киеву.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американист Малек Дудаков.

Даже извинения Владимира Зеленского за свое поведение в Белом доме не повлияет на решение...

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«Трамп уже это решение не изменит, это инструмент давления на Зеленского. И Трамп надеется, я думаю, что это приведет к дестабилизации обстановки на Украине и к ситуации смены власти, где просто Зеленского сметут и придет кто-то более управляемый, с которым уже можно было бы договориться и любые соглашения мирные подписывать», – сказал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, приостановка помощи серьезно отразится на боеспособности ВСУ.

«Я думаю, что уже в ближайшие недели остановка военной помощи скажется очень негативно на состоянии ВСУ и особенно, конечно, на их состоянии морального духа. Поэтому, думаю, весенне-летняя кампания, скорее всего, уже в полной мере будет проходить в условиях, где инициатива находится на стороне армии России. ВСУ придется отступать на многих направлениях, включая курский плацдарм, позиции на Донбассе и так далее», – прогнозирует Дудаков.

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