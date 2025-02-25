Трамп: Русские действительно хотят пойти на сделку

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Дональд Трамп оценивает свои телефонные переговоры с Владимиром Путиным как «уважительные» и считает, что Россия «действительно хочет пойти на сделку».

Об этом американский президент заявил на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя команда взаимодействует с российской стороной. Они действительно хотят пойти на сделку. Это как раз то, чем я умею заниматься – достигать соглашений», – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что при Джо Байдене русские отказывались вести переговоры с Западом.

«Россия не поднимала трубку и не хотела ни с кем разговаривать», – сказал заявил, не уточнив, правда, что в то время Запад открыто угрожал нанести русским «поражение на поле боя».

«Мы стали партией здравого смысла», – сказал Трамп о своей команде.

Он выразил надежду, что результатом переговоров на первом этапе до полного завершения конфликта станет «хотя бы прекращение огня».