Трамп: Русские действительно хотят пойти на сделку

Михаил Рябов.  
25.02.2025 00:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США


Дональд Трамп оценивает свои телефонные переговоры с Владимиром Путиным как «уважительные» и считает, что Россия «действительно хочет пойти на сделку».

Об этом американский президент заявил на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп оценивает свои телефонные переговоры с Владимиром Путиным как «уважительные» и считает, что...

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«Моя команда взаимодействует с российской стороной. Они действительно хотят пойти на сделку. Это как раз то, чем я умею заниматься – достигать соглашений», – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что при Джо Байдене русские отказывались вести переговоры с Западом.

«Россия не поднимала трубку и не хотела ни с кем разговаривать», – сказал заявил, не уточнив, правда, что в то время Запад открыто угрожал нанести русским «поражение на поле боя».

«Мы стали партией здравого смысла», – сказал Трамп о своей команде.

Он выразил надежду, что результатом переговоров на первом этапе до полного завершения конфликта станет «хотя бы прекращение огня».

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