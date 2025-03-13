Трамп позволяет глобалистам загнать себя в ловушку: обострение с Россией его похоронит – эксперт

Максим Столяров.  
13.03.2025 16:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если Россия не будет принимать условия перемирия и начнёт затягивать процесс, то фактически администрации Трампа будет некуда деться.

Об этом в эфире канала «Рой ТВ» заявил живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Россия не будет принимать условия перемирия и начнёт затягивать процесс, то фактически администрации...

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«Они [Кремль] могут сказать: хорошо, но.. но… но… давайте обсуждать, нас не устраивает то-то и то-то. Давай исходить из того, что они так и поступили, потому что в противном случае – глуши моторы, гаси свет.

Допустим, они начнут нудные переговоры, что давайте уточним это, уточним то. И что в этом случае делать Трампу? Допустим, введёт санкции. Да какие ещё санкции можно вводить? В такой ситуации они мало что дадут. Поставлять Украине ещё больше оружия? Тоже не совсем выход…

То есть, допустим, Трамп идёт на обострение – это означает, что он идёт курсом, который проложили глобалисты. Это значит для него и для его команды предельное ослабление позиции сейчас и поражение потом…

Это означает, что Трамп принимает парадигму, планы и курс глобалистов. Вся Европа это охотно поддержит, и поднимут голову глобалисты в Штатах – «мы были правы».

Трампу нужна быстрая риторическая победа – он её получил, а сейчас его мозговым центрам нужно думать, как из этой фактической ..опы (пусть даже риторической победы) выскакивать. Ему не нужно включаться в очередной тур нужной только глобалистам войны с Россией», – сказал Вершинин.

«И дальше, этот вопрос для Трампа важен, но на нём висит ещё куча вопросов, которые он должен решать с Кремлём. Арктика, Иран, Сирия, вот у них новая маничка – ядерное разоружение, Китай», – напомнил одессит.

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