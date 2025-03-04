Трамп пойдёт на условия Путина, но мира не будет. Самоубийство Украины продолжится – профессор США

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Трамписты отдают себе отчёт, какие условия завершения войны считает приемлемым Владимир Путин, и подходят к готовности их принять, однако это будет перемирие, а не мирное соглашение.

Об этом на канале «CRUX» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы фактически взяли на себя обязательство попытаться заключить сделку с русскими. Они знают, на каких условиях русские заключают сделку, они предельно ясны. Путин изложил их 14 июня 2024 года. И можно подумать, что американцы чётко понимают, что это такое, и пришли к выводу, что в целом они должны принять российские условия. Думаю, русские и американцы смогут прийти к соглашению. Тогда вопрос, что происходит с европейцами и украинцами? Легко представить, что европейцы в конечном итоге согласятся, потому что они мало что могут сделать, чтобы по-настоящему помочь Украине. Другой вопрос, смогут ли американцы привлечь украинцев на свою сторону? Думаю, американцы столкнутся с настоящими трудностями, даже если они смогут заключить сделку с Россией, чтобы привлечь украинцев и европейцев на свою сторону. Добиться реального мирного урегулирования здесь будет не просто», – сказал Миршаймер.

«Боевые действия продолжатся? Украина продолжит сражаться до последнего оставшегося в живых украинца?», – уточнил ведущий.