Трамп пойдёт на условия Путина, но мира не будет. Самоубийство Украины продолжится – профессор США

Максим Столяров.  
04.03.2025 22:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Трамписты отдают себе отчёт, какие условия завершения войны считает приемлемым Владимир Путин, и подходят к готовности их принять, однако это будет перемирие, а не мирное соглашение.

Об этом на канале «CRUX» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Трамписты отдают себе отчёт, какие условия завершения войны считает приемлемым Владимир Путин, и подходят...

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«Американцы фактически взяли на себя обязательство попытаться заключить сделку с русскими. Они знают, на каких условиях русские заключают сделку, они предельно ясны. Путин изложил их 14 июня 2024 года.

И можно подумать, что американцы чётко понимают, что это такое, и пришли к выводу, что в целом они должны принять российские условия. Думаю, русские и американцы смогут прийти к соглашению. Тогда вопрос, что происходит с европейцами и украинцами?

Легко представить, что европейцы в конечном итоге согласятся, потому что они мало что могут сделать, чтобы по-настоящему помочь Украине. Другой вопрос, смогут ли американцы привлечь украинцев на свою сторону?

Думаю, американцы столкнутся с настоящими трудностями, даже если они смогут заключить сделку с Россией, чтобы привлечь украинцев и европейцев на свою сторону. Добиться реального мирного урегулирования здесь будет не просто», – сказал Миршаймер.

«Боевые действия продолжатся? Украина продолжит сражаться до последнего оставшегося в живых украинца?», – уточнил ведущий.

«Именно так они и говорят. Если американцы прекратят поддержку, Украина будет проигрывать на поле боя ещё быстрее, чем сейчас, и можно подумать, что в какой-то момент настанет прекращение огня. Но настоящего мирного соглашения не будет…

Путин и Трамп хотят создать в Европе значительную архитектуру безопасности, чтобы в обозримом будущем у нас больше не было проблем. Но я не думаю, что это получится. Война закончится, но вы добьётесь прекращения огня, а не подлинного мирного соглашения»,  – ответил американец.

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