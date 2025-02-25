Трамп не принесёт победу. Надеяться надо только на самих себя – Дугин

Максим Столяров.  
25.02.2025 16:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Несмотря на позитивные сдвиги в российско-американских отношениях, необходимо быть готовыми «воевать до победного конца столько, сколько потребуется, а не спешить с тем, что давайте быстрее закончим эту войну».

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на позитивные сдвиги в российско-американских отношениях, необходимо быть готовыми «воевать до победного конца...

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«Если Трамп будет строить великую Америку, укрепляя американскую гегемонию, то нам он автоматически не становится другом, он про свои традиционные ценности, про свои национальные интересы. Мы не являемся, с точки зрения подсчёта его интересов, его врагами… но это не подарок, не наш друг, не наш союзник.

У нас очень много общих черт в мировоззрении, однако американские интересы остаются американскими, наши – нашими. Если получится так, что по каким-то отдельным вопросам, особенно болезненным для нас, они сойдутся, это будет замечательно, но это абсолютно не гарантировано.

Мы победим, если будем делать ставку на самих себя. Именно это понимает наше руководство, и это главное. Что, независимо от того, как будут проходить эти переговоры с Трампом, других желательно не подключать, но даже независимо от этого, мы должны делать ставку исключительно на свои собственные силы.

Мы должны быть готовы воевать до победного конца столько, сколько потребуется, а не спешить с тем, что давайте быстрее закончим эту войну», – сказал Дугин.

«Это война за наше бытие, мы не можем её закончить, не добившись победы, потому что в противном случае мы не только обесценим подвиги нашего народа, но и поставим под очень серьёзный удар само наше государство, наш народ и страну.

Поэтому у нас только один выход – победа. Если новая идеология Трампа поможет нам приблизить победу – замечательно, но он этого делать не должен. И надеяться на кого-то другого, кроме как на себя, абсолютно неправильно и безответственно», – объяснил философ.

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