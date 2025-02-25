Президент США Дональд Трамп отомстит Владимиру Зеленскому кому за прошлые и нынешние обиды.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Рэйчел Блевинс заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп хочет отомстить, он хочет расквитаться. Он ненавидит внешнеполитическую элиту ЕС, ненавидит политическую внешнеполитическую элиту. Он их уничтожит. И Зеленского тоже, ненавидит киевский режим – он ненавидел Порошенко, он ненавидит Зеленского по той же причине, они были замешаны во всей этой чепухе с российскими связями, они были заодно с демократами и так далее.

А война на Украине – это любимый проект Байдена. Как соглашение о ядерной программе Ирана было внешнеполитическим наследием Обамы. А Трамп пришел и разрушил его. Я думаю, что Трамп хочет отомстить им за то, что они пытались выставить его марионеткой Путина. Я думаю, что они сами подтолкнули его в объятия России. Я думаю, что они создали монстра, он хочет отомстить им, и он говорит: «Почему я не могу дружить с Россией?». Я думаю, что он действительно так думает… Дональд Трамп — это большой слон. И слон никогда ничего не забывает. Он не забывает и не прощает обид, он уничтожит киевский режим, он уничтожит элиту европейской внешней политики, он уничтожит эту войну», – заявил Слебода.