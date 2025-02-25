Трамп искренне не понимает, почему он должен быть врагом России и не может дружить с Путиным

Анатолий Лапин.  
25.02.2025 10:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 466
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп отомстит Владимиру Зеленскому кому за прошлые и нынешние обиды.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Рэйчел Блевинс заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп отомстит Владимиру Зеленскому кому за прошлые и нынешние обиды. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Трамп хочет отомстить, он хочет расквитаться. Он ненавидит внешнеполитическую элиту ЕС, ненавидит политическую внешнеполитическую элиту. Он их уничтожит. И Зеленского тоже, ненавидит киевский режим – он ненавидел Порошенко, он ненавидит Зеленского по той же причине, они были замешаны во всей этой чепухе с российскими связями, они были заодно с демократами и так далее.

А война на Украине – это любимый проект Байдена. Как соглашение о ядерной программе Ирана было внешнеполитическим наследием Обамы. А Трамп пришел и разрушил его. Я думаю, что Трамп хочет отомстить им за то, что они пытались выставить его марионеткой Путина. Я думаю, что они сами подтолкнули его в объятия России. Я думаю, что они создали монстра, он хочет отомстить им, и он говорит: «Почему я не могу дружить с Россией?». Я думаю, что он действительно так думает… Дональд Трамп — это большой слон. И слон никогда ничего не забывает. Он не забывает и не прощает обид, он уничтожит киевский режим, он уничтожит элиту европейской внешней политики, он уничтожит эту войну», – заявил Слебода.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить