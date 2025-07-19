Трамп дал достаточно времени, чтобы взять Покровск и Константиновку – иноагент Кох
Если ВС РФ не будут распылять силы по всем фронтам, то за объявленные в «ультиматуме Трампа» 50 дней русские вполне могут освободить Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград) и Константиновку.
Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За 50 дней, если сосредоточиться и не врастопырку бить, а по полной, они могут взять Покровск, Мирноград – эту агломерацию. Могут. Потому что уже сильно их со всех сторон обошли, как в котле. Они Константиновку могут взять, она тоже в котле, там до неё уже в некоторых местах пять километров.
А под Покровском – они просто уже в пригороде стоят, почти к границе города подошли. Моя оценка – Покровск, Константиновка, Мирноград – это одна агломерация, поэтому будем говорить – просто Покровск», – сказал Кох.
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