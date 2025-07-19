Трамп дал достаточно времени, чтобы взять Покровск и Константиновку – иноагент Кох

Вадим Москаленко.  
19.07.2025 14:25
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Если ВС РФ не будут распылять силы по всем фронтам, то за объявленные в «ультиматуме Трампа» 50 дней русские вполне могут освободить Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград) и Константиновку.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если ВС РФ не будут распылять силы по всем фронтам, то за объявленные в...

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«За 50 дней, если сосредоточиться и не врастопырку бить, а по полной, они могут взять Покровск, Мирноград – эту агломерацию. Могут. Потому что уже сильно их со всех сторон обошли, как в котле. Они Константиновку могут взять, она тоже в котле, там до неё уже в некоторых местах пять километров.

А под Покровском – они просто уже в пригороде стоят, почти к границе города подошли. Моя оценка – Покровск, Константиновка, Мирноград – это одна агломерация, поэтому будем говорить – просто Покровск», – сказал Кох.

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