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Если ВС РФ не будут распылять силы по всем фронтам, то за объявленные в «ультиматуме Трампа» 50 дней русские вполне могут освободить Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград) и Константиновку.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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