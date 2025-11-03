Террорист Закаев сцепился с олигархом-иноагентом Ходорковским: «С ним 90% – агенты Кремля!»

03.11.2025 15:22
Лоббируемое бежавшим на Запад олигархом-иноагентом Михаилом Ходрковским представительство в ПАСЕ из числа беглых либералов будет на 90% состоять из тайных агентов Кремля.

Об этом на организованной Верховной радой в Киеве конференции заявил один из вожаков чеченских сепаратистов, именующий себя главой т.н. «правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании» террорист Ахмед Закаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня Ходорковский [бежавший на Запад олигарх-иноагент] протащил закон в ПАСЕ, и сегодня они набирают своих карманных представителей коренных народов. Опять подмена всех вещей и ценностей! Опять Россия появляется в ПАСЕ. …

Это уже тоже в истории происходило. То, что сегодня Ходорковский, Милов [беглый экс-замминистра энергетики России, иноагент] – они начинают, встречаясь с европейскими политиками, [говорить]: «если Россия развалится, то наступит такой хаос, такие ужасные войны, конфликты, и сотни тысяч беженцев, которые придут в Европу». Ничего подобного не произойдёт!

То же самое было в своё время, это было после распада России, они говорили: если не будут поддержаны те, которые пришли к власти, – большевики именно тогда и были приняты Западом. Именно благодаря тому десанту, который среди белой эмиграции – чекисты заслали туда», – вещал террорист.

«И сегодня мы имеем ту же ситуацию. Весь десант российский, который оказался в Украине или на Западе после 2022 года, среди них 90% российской агентуры», – стращал Закаев.

