«Теперь Москва будет соглашаться на перемирие, а мы – нет» – украинский политолог

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Несмотря на разногласия, рано или поздно Москва и Вашингтон достигнут соглашения, но к тому времени Киев опять начнёт отказываться от мира.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вашингтон и Москва обсуждают совместные проекты на триллионы долларов, возможность запуска «Северного потока», но уже с американским участием. И возможно, об этом шла речь, были достигнуты предварительные договоренности, и совсем уж рисковать ими не будут. Поэтому, что я прогнозирую – Путин будет тянуть время, но велика вероятность, что какая-то договоренность с Кремлем будет достигнута», – сказал Золотарев.