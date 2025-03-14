«Теперь Москва будет соглашаться на перемирие, а мы – нет» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
14.03.2025 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Несмотря на разногласия, рано или поздно Москва и Вашингтон достигнут соглашения, но к тому времени Киев опять начнёт отказываться от мира.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на разногласия, рано или поздно Москва и Вашингтон достигнут соглашения, но к тому...

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«Вашингтон и Москва обсуждают совместные проекты на триллионы долларов, возможность запуска «Северного потока», но уже с американским участием. И возможно, об этом шла речь, были достигнуты предварительные договоренности, и совсем уж рисковать ими не будут.

Поэтому, что я прогнозирую – Путин будет тянуть время, но велика вероятность, что какая-то договоренность с Кремлем будет достигнута», – сказал Золотарев.

«Но к тому моменту не получится ли так, что и Киев заявит о том, что нас эти условия по тем или иным причинам не устраивают? Обратите внимание, что Украина не примет отказ от членства НАТО,

Да, нас туда не пускают, перспективы членства сродни построению коммунизма в отдельно взятой стране, но, тем не менее, отказываться от этого мы не намерены. И это, естественно, может выступать таким острым углом, о который мирный процесс споткнется», – резюмировал политолог.

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