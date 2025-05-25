Такер Карлсон узнал, как Зеленский затягивает войну

Основным препятствием к прекращению войны является Владимир Зеленский, который боится потерять власть.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил экс-депутат Верховной рады, олигарх Вадим Новинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этого будет очень трудно достичь, даже при сильной воле и влиянии президента Трампа. Потому что на пути к миру, к сожалению, самым большим препятствием сейчас является сам Зеленский, а также его ближайшее окружение.

Потому что когда наступит мир, высока вероятность, что Зеленский потеряет свою власть. Многие начнут задавать вопросы, когда наступит мир, например, почему допустили войну? Почему не было подписано Стамбульское соглашение? Потому что мы все знаем суть того, о чем договорились в Стамбуле.

И если бы это было согласовано и подписано, не было бы сотен тысяч потерянных жизней, не было бы угрозы суверенитета Украины, не было бы таких разрушений и не было бы потери территории, которая может произойти сейчас», – сказал Новинский.