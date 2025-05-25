Такер Карлсон узнал, как Зеленский затягивает войну

Максим Столяров.  
25.05.2025 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 772
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Основным препятствием к прекращению войны является Владимир Зеленский, который боится потерять власть.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил экс-депутат Верховной рады, олигарх Вадим Новинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Основным препятствием к прекращению войны является Владимир Зеленский, который боится потерять власть. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Возможно ли мирное урегулирование, пока Зеленский руководит правительством?», – спросил Карлсон.

«Этого будет очень трудно достичь, даже при сильной воле и влиянии президента Трампа. Потому что на пути к миру, к сожалению, самым большим препятствием сейчас является сам Зеленский, а также его ближайшее окружение.

Потому что когда наступит мир, высока вероятность, что Зеленский потеряет свою власть. Многие начнут задавать вопросы, когда наступит мир, например, почему допустили войну? Почему не было подписано Стамбульское соглашение? Потому что мы все знаем суть того, о чем договорились в Стамбуле.

И если бы это было согласовано и подписано, не было бы сотен тысяч потерянных жизней, не было бы угрозы суверенитета Украины, не было бы таких разрушений и не было бы потери территории, которая может произойти сейчас», – сказал Новинский.

«Если проследить историю подписания различных соглашений, начиная с минских соглашений и заканчивая стамбульскими, к сожалению, с каждым соглашением условия для Украины ухудшались. Они становились всё хуже и хуже. Они становились всё более невыгодными.

И, к сожалению, если будет ещё одно соглашение, на что я надеюсь, но, к сожалению, условия будут ещё более невыгодными», – жаловался украинский олигарх.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить