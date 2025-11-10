«Стремимся к «Chinese free» в дроновой индустрии, но это нереально» – украинский оборонщик
На всех западных конференциях по безопасности периодически поднимается вопрос, как уменьшить зависимость от Китая, однако полностью отказаться от китайских компонентов невозможно.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил исполнительный директор «Украинского совета оружейников» Игорь Федирко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Почти на каждой конференции – везде, где секьюрити и оборона, у нас поднимается вопрос «Chinese free», и мир, по сути, признаёт: это невозможно. Если вы не найдёте какого-то компонента китайского, то вы найдёте, условно, материалы китайские, и они критичны, с помощью которых производится та или иная микросхема, готовый продукт и т.д.», – сказал он.
«То есть – это нереально. Однако, насколько можно, уменьшить эту зависимость мы можем. И мы уже можем сейчас говорить о том, что у нас там под 100 компаний, которые производят разного типа компоненты для нашей дроновой индустрии, и количество это, уверен, будет увеличиваться, и мы будем производить почти все компоненты.
Но, опять же, мы всё равно зависимы от [элементной базы китайской комплектации] – да», – рассказал Федирко.
